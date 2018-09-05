Васин: «После вылета Испании от России майку нашей сборной в испанской клинике надели на скелет»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, как необычно отреагировали на победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 в одной из испанских клиник.

Во время чемпионата мира россиянин проходил восстановление от травмы в Мурсии.

«Утро в испанской клинике после вылета от России. Меня встретили аплодисментами. Привозил туда майку сборной как сувенир, так вот ее повесили на скелет, анатомический макет человека. Он был одет в футболку нашей сборной после победы.

Испанцы… Такой народ, который любит покритиковать своих, поэтому некоторые говорили, что даже рады. Ничего нового, плюс-минус все как здесь. Повлиял и скандал – многие испанцы разделились из-за увольнения Лопетеги. Единения не чувствовалось», – сказал Васин.