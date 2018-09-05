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    Васин: «После вылета Испании от России майку нашей сборной в испанской клинике надели на скелет»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, как необычно отреагировали на победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 в одной из испанских клиник.

    Во время чемпионата мира россиянин проходил восстановление от травмы в Мурсии.

    «Утро в испанской клинике после вылета от России. Меня встретили аплодисментами. Привозил туда майку сборной как сувенир, так вот ее повесили на скелет, анатомический макет человека. Он был одет в футболку нашей сборной после победы.

    Испанцы… Такой народ, который любит покритиковать своих, поэтому некоторые говорили, что даже рады. Ничего нового, плюс-минус все как здесь. Повлиял и скандал – многие испанцы разделились из-за увольнения Лопетеги. Единения не чувствовалось», – сказал Васин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2018 12:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2018, 13:27

      Надев майку нашей сборной на скелет, испанцы подчеркнули, что
      проиграли команде, где главный тренер сборной России мертвец,
      а не то, что ты, Витя подумал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > vladimir-7 5 сентября 2018, 16:07

      а может наоборот! Испанцы дали понять,что именно Россия похоронила их надежды..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > за ЦСКА с 1980г 5 сентября 2018, 19:11

      Вот так и подумал В.Васин.

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