Гуренко – о своей отставке: «Первый раз об этом слышу»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко опроверг информацию о своем увольнении из белорусского клуба.

«Первый раз об этом слышу. У меня контракт до конца года, и я могу покинуть «Динамо», если меня уволят.

А по-другому никак не могу покинуть «Динамо», – сказал Гуренко.

Ранее появилась информация, что Гуренко может покинуть минчан. После 19 туров команда делит второе место в чемпионате Беларуси с «Витебском» и солигорским «Шахтером», отставая от лидирующего БАТЭ на 7 очков.