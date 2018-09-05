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Гуренко – о своей отставке: «Первый раз об этом слышу»

5 сентября 2018, 09:45

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко опроверг информацию о своем увольнении из белорусского клуба.

«Первый раз об этом слышу. У меня контракт до конца года, и я могу покинуть «Динамо», если меня уволят.

А по-другому никак не могу покинуть «Динамо», – сказал Гуренко.

Ранее появилась информация, что Гуренко может покинуть минчан. После 19 туров команда делит второе место в чемпионате Беларуси с «Витебском» и солигорским «Шахтером», отставая от лидирующего БАТЭ на 7 очков.

Источник: Pressball
Белоруссия. Высшая лига Динамо Мн Гуренко Сергей
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