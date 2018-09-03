У Бистровича диагностировано повреждение связок голеностопа

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче шестого тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

У 20-летнего футболиста диагностировано повреждение связок правого голеностопного сустава. О сроках восстановления не сообщается.

«После дополнительного медобследования, которое пройдет в ближайшие дни, медицинский штаб нашей команды примет решение относительно тактики лечения футболиста», – говорится на официальном сайте ЦСКА.

В нынешнем сезоне Бистрович провел за московскую команду семь игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.