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    У Бистровича диагностировано повреждение связок голеностопа

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче шестого тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

    У 20-летнего футболиста диагностировано повреждение связок правого голеностопного сустава. О сроках восстановления не сообщается.

    «После дополнительного медобследования, которое пройдет в ближайшие дни, медицинский штаб нашей команды примет решение относительно тактики лечения футболиста», – говорится на официальном сайте ЦСКА.

    В нынешнем сезоне Бистрович провел за московскую команду семь игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.09.2018 18:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 сентября 2018, 00:20

      давай мужик, восстанавливайся.. скоро лч...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 сентября 2018, 23:32

      Думаю, что это просто растяжение. К Роме восстановится. Даже раньше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 сентября 2018, 21:26

      Здоровья! Главное - восстановиться к матчам с "Ромой"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 3 сентября 2018, 19:24

      Здоровья! Ждём к матчам лиги чемпионов!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 сентября 2018, 19:14

      К. Бистрович, выздоравливай быстрей, ждем тебя.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 сентября 2018, 18:58

      Здоровья!

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