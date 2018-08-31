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  • Фонсека: «Фаворит группы – «Манчестер Сити». «Шахтер», «Лион» и «Хоффенхайм» будут бороться за второе место»

Фонсека: «Фаворит группы – «Манчестер Сити». «Шахтер», «Лион» и «Хоффенхайм» будут бороться за второе место»

31 августа 2018, 08:45
5

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека оценил шансы своей команды занять второе место по итогам группового турнира Лиги чемпионов.

«Считаю, что все мы можем назвать фаворитом группы «Манчестер Сити». В любом случае это самая сильная команда и главный кандидат на проход.

В то же время думаю, что «Шахтер», «Лион» и «Хоффенхайм» находятся на примерно одинаковом уровне и могут бороться за второе место.

Мы должны показать свой лучший футбол, чтобы побороться за выход из группы», – сказал Фонсека.

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Шахтер Манчестер Сити Лион Хоффенхайм Фонсека Паулу
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1535695688
К сожалению, с потерей лидеров "Шахтёр" уже не тот, но в прошлом году обыграл "Мансити" в домашней игре 2:1. Сейчас может за второе место по бодаться с другими командами.
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Cules2013
1535697395
Сити Шахтёр Лион Хоффи Сити явный фаворит, а Шахтёр хоть сейчас переживает свои не лучшие времена, но это опасный и именитый еврокубковый боец. Лион тоже не мальчики для битья, но команда последнее время как-то топчется на месте, не прогрессирует. Хоффи опять не хватит опыта и класса игроков, хотя считаю эту команду более интересной, более играющей, чем горняков и лионцев. Если немцы не выстрелят, то в этой группе всё довольно предсказуемо.
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сапёр75
1535698606
Наверно так оно и есть
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ItalianFootball
1535698640
Я думаю, что необходимо вводить должность повыше Капитана в сфере очевидности, Генерал Очевидность! Вот, и Фонсека ее на 99% заслужил!
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zigbert
1535726272
В этом с ним можно согласится.
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