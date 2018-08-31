Фонсека: «Фаворит группы – «Манчестер Сити». «Шахтер», «Лион» и «Хоффенхайм» будут бороться за второе место»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека оценил шансы своей команды занять второе место по итогам группового турнира Лиги чемпионов.

«Считаю, что все мы можем назвать фаворитом группы «Манчестер Сити». В любом случае это самая сильная команда и главный кандидат на проход.

В то же время думаю, что «Шахтер», «Лион» и «Хоффенхайм» находятся на примерно одинаковом уровне и могут бороться за второе место.

Мы должны показать свой лучший футбол, чтобы побороться за выход из группы», – сказал Фонсека.

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