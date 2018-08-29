Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федерация футбола Египта: «Единственное, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы в Грозном»

Федерация футбола Египта: «Единственное, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы в Грозном»

29 августа 2018, 16:20
9

Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль прокомментировал слова нападающего национальной команды Мохамеда Салаха.

Ранее форвард пожаловался, что его и остальных футболистов сборной на базе в Грозном во время чемпионата мира-2018 часто отвлекали посетители, что мешало готовиться к матчам.

«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время. Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», – сказал Осама.

Салах конфликтует с египетскими чиновниками. Это серьезная проблема

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Египет Салах Мохамед
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1535549542
единственное, что на что))) -- очередной шедевр от ЕГЭшников редакции...
Ответить
WhiteEgon
1535550470
Теперь Рамзан обидется на Салаха.
Ответить
Krd123
1535553649
Это спец план))) Нохчи спецом египтян напрягали и отвлекали от тренеровок, чтоб те продули нашим)))))
Ответить
OfaZavr
1535560903
намек понят про гостей которые помешали))
Ответить
Антибиотик
1535561618
Да вы вообще не выиграли ЧМ только лишь из-за этого.
Ответить
zigbert
1535567243
Да там вообще был "проходной двор".
Ответить
3a zenit
1535598425
глупые отмазки.Сборная кусок дерьма даже с Салахом.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+