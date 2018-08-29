Федерация футбола Египта: «Единственное, на что жаловался Салах, имело отношение к некоторым гостям базы в Грозном»

Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль прокомментировал слова нападающего национальной команды Мохамеда Салаха.

Ранее форвард пожаловался, что его и остальных футболистов сборной на базе в Грозном во время чемпионата мира-2018 часто отвлекали посетители, что мешало готовиться к матчам.

«Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время. Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам», – сказал Осама.

Салах конфликтует с египетскими чиновниками. Это серьезная проблема