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Салах: «На ЧМ-2018 в Грозном нас часто отвлекали»

28 августа 2018, 18:33
12

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах заявил, что во время ЧМ-2018 в России его национальную команду часто отвлекали болельщики.

«В Грозном я просил большей защиты не только для себя, но и для всех игроков сборной. Нас часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ-2018.

Два раза я не мог выйти в ресторан, потому что нельзя было покидать отель из соображений безопасности. На улице стояла толпа людей», – заявил Салах.

На ЧМ-2018 сборная Египта не вышла из группы.

Салаха игнорируют в Египетской футбольной ассоциации

Источник: The Guardian
Чемпионат мира Египет Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (12)
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84aivengo
1535471747
бред сивой кобылы... бабский лепет
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shinnik
1535472541
«Наш судья побил футболиста. Он нарушил закон, но все правильно сделал. Я бы может вообще его убил за такое оскорбление… Это было бы нарушением закона – меня посадили бы. Но у нас такие традиции и обычаи». Кадыров Рама ..(С)
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mihail200606
1535473592
Это он деликатно еще выразился..
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Вомбат
1535474113
Сразу после возвращения он заявлял что все было организовано отлично, никто команде не мешал, и он благодарен Кадырову за организацию быта. Прошло 2 месяца, и выясняется, что все не было организовано отлично, команде мешали, а Кадыров вообще пришел к нем в номер и разбудил (наверное, чтобы тот не проспал тренировку). Что еще скажет НЕуважаемый египтянин английским СМИ через год?
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Avaretz
1535474719
Кадыров сделал свое дело, отвлёк и перед матчем с Россией
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Мария Мария
1535475659
мимими...а лаксальту косички помешали...иначе точно бы были чемпионами уругвайцы))))
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Yev
1535476222
Девочка капризная.
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РМЗ
1535482093
Чечены вас жарили на шампуре
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FanatSerj
1535541721
не, ну ладно он бы не мог выйти на тренировку, а то блин он в ресторан не попал )) Наши вон тоже Капелло слили в Бразилии, за то что он их изолировал и на пляжи тусить не пускал, так что теперь всех винить кроме себя.
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