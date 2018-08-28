Салах: «На ЧМ-2018 в Грозном нас часто отвлекали»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах заявил, что во время ЧМ-2018 в России его национальную команду часто отвлекали болельщики.

«В Грозном я просил большей защиты не только для себя, но и для всех игроков сборной. Нас часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ-2018.

Два раза я не мог выйти в ресторан, потому что нельзя было покидать отель из соображений безопасности. На улице стояла толпа людей», – заявил Салах.

На ЧМ-2018 сборная Египта не вышла из группы.

Салаха игнорируют в Египетской футбольной ассоциации