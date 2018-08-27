Салаха игнорируют в Египетской футбольной ассоциации

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах недоволен действиями Египетской футбольной ассоциации, которая игнорирует футболиста после недавнего конфликта.

«Любая ассоциация стремится к тому, что решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить им комфорт.

Но я вижу сейчас иную ситуацию. Это ненормально, что мои письма и письма моего агента игнорируются...

Я не знаю, почему так происходит. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?!» – написал Салах в своем твиттере.

Ранее между сторонами был конфликт из-за того, что ассоциация использовала изображение Салаха на самолете сборной Египта без его разрешения. Позже оно было удалено, а стороны заявили, что конфликт исчерпан.