Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Член Египетской федерация футбола угрожал матери Салаха

29 августа 2018, 13:51
13

Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует Al Jazeera News.

Ранее у форварда возник конфликт с футбольными властями страны из-за несогласованного использования его изображения на самолете национальной команды. Кроме того, Салах обвинил федерацию в неудачном выступлении сборной на чемпионате мира-2018.

В ответ на это Латиф напомнил Салаху, что мать футболиста все еще живет в Египте, в сам форвард выступает в Англии.

«Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду», – написал Латиф в твиттере.

Еще один член Федерации футбола Египта ранее опубликовал фотографию с футболистами сборной и назвал Салаха свиньей.

Салах конфликтует с египетскими чиновниками. Это серьезная проблема

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Египет Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1535540401
походу салах и его агенты просто уже не знают что и придумать
Ответить
FanatSerj
1535541256
А почему источник указан не этот самый "твит", а бомбардир? Сами придумали сами написали? Вы когда лично будете брать интервью, тогда можете писать источник бомбардир, а так как профанация выглядит без указания источника.
Ответить
KOLBIS
1535542013
Я ТВАЮ МАМУ...
Ответить
Ljungberg9
1535542415
Тут надо всё семейство перевозить подальше от дикарей. И приостановить выступления за сборную, раз угрозы пошли.
Ответить
Almazovich
1535545566
Придурки члены Египетской федерации футбола! Вначале восхваляли и деньги на нем зарабатывали, а теперь готовы убить.
Ответить
DeStar
1535547245
Ну так забирай семью в англию и шли нахер пескотрахов , раз мозгов у них не прибавляется
Ответить
Krd123
1535548397
Очень низко и не по мужски угрожать близким родственникам или затрагивать их... Но и Салах че то погнал)) Понесло его че то...
Ответить
Cules2013
1535551022
Ну начинается. Салах пошёл на принцип, а его египетские братья, оказывается совсем ему не братья. Ну это понятно, пока Салах приносит бабло и славу местной Федерации, то он прямо бог во плоти, истинно фараон, а как только он посмел что-то против сказать - что там за раб вякает? Как-то так.
Ответить
OfaZavr
1535559368
ну это уж слишком. нельзя опускаться до таких мерзостей. со стороны члена федерации тем более. доиграются с такими вещами до чего-нибудь.
Ответить
zigbert
1535563206
Жестокие нравы египетской федерации футбола.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+