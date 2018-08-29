Член Египетской федерация футбола угрожал матери Салаха

Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует Al Jazeera News.

Ранее у форварда возник конфликт с футбольными властями страны из-за несогласованного использования его изображения на самолете национальной команды. Кроме того, Салах обвинил федерацию в неудачном выступлении сборной на чемпионате мира-2018.

В ответ на это Латиф напомнил Салаху, что мать футболиста все еще живет в Египте, в сам форвард выступает в Англии.

«Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду», – написал Латиф в твиттере.

Еще один член Федерации футбола Египта ранее опубликовал фотографию с футболистами сборной и назвал Салаха свиньей.

Салах конфликтует с египетскими чиновниками. Это серьезная проблема