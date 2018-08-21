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    Whoscored включил Максименко, Ещенко, Дриусси и Эрнандеса в команду недели РПЛ

    Аналитический портал Whoscored опубликовал команду недели РПЛ по итогам четвертого тура.

    В нее вошли три футболиста «Спартака», три представителя «Ростова», по два игрока «Зенита» и ЦСКА и один из «Оренбурга»

    Голкипер: Александр Максименко.

    Защитники: Рагнар Сигурдссон, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Марио Фернандес.

    Полузащитники: Алексей Сутормин, Аяз Гулиев, Леандро Паредес.

    Нападающие: Бьорн Сигурдарсон, Абель Эрнандес, Себастьян Дриусси.

    Источник: Whoscored

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    21.08.2018 18:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      nasgazunov 21 августа 2018, 23:24


      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?
      Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --->>>>>>>> http://miblog.2sms.ru

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 21:53

      Нифига се оценки, какие они там добрые на своём Whoscored)

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 августа 2018, 21:52

      Исландцы красавцы- достойно

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:31

      Хотя и не бесспорно ,но все же радует.

      5
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 21 августа 2018, 20:10

      Максименко поиграл руками за пределами штрафной,и сразу в символическую сборную!!! Крутой пацан!

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > АЛЕКС 58 21 августа 2018, 20:34

      Ты не много путаешь.За штрафной руками играл голкипер краснодарской команды.Есть видео где он внутри штрафной, а руки снаружи.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > Мары 21 августа 2018, 23:51

      НЕ, там Максименко играл

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > bzfar 22 августа 2018, 00:03

      О блин.Как раз тот момент когда желаемое выдаёшь за действительное.Спасибо за правку.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 августа 2018, 19:33

      с Ещенко в голос посмеялся, портал конечно мощный, с такой аналитикой, вам на Доме-2 дебилойдов сортировать.)))

      4
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 августа 2018, 19:02

      Что здесь делает Ещенко? Как раз таки если провести аналитику и посмотреть статистику, он был чуть ли не худшем в матче. 23 потери мяча, если я не ошибаюсь. 9 на своей половине.

      6
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 августа 2018, 19:00

      Почему фернандес слева, а не справа?

      -1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Ubuntu 21 августа 2018, 19:08

      Ты как смотришь?) Наоборот как раз, Марио справа, а Ещенко слева почему-то.

      4
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