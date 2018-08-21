Whoscored включил Максименко, Ещенко, Дриусси и Эрнандеса в команду недели РПЛ

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Аналитический портал Whoscored опубликовал команду недели РПЛ по итогам четвертого тура.
В нее вошли три футболиста «Спартака», три представителя «Ростова», по два игрока «Зенита» и ЦСКА и один из «Оренбурга»
Голкипер: Александр Максименко.
Защитники: Рагнар Сигурдссон, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Марио Фернандес.
Полузащитники: Алексей Сутормин, Аяз Гулиев, Леандро Паредес.
Нападающие: Бьорн Сигурдарсон, Абель Эрнандес, Себастьян Дриусси.
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— WhoScored.com (@WhoScored) 21 августа 2018 г.