Whoscored включил Максименко, Ещенко, Дриусси и Эрнандеса в команду недели РПЛ

Аналитический портал Whoscored опубликовал команду недели РПЛ по итогам четвертого тура.

В нее вошли три футболиста «Спартака», три представителя «Ростова», по два игрока «Зенита» и ЦСКА и один из «Оренбурга»

Голкипер: Александр Максименко.

Защитники: Рагнар Сигурдссон, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Марио Фернандес.

Полузащитники: Алексей Сутормин, Аяз Гулиев, Леандро Паредес.

Нападающие: Бьорн Сигурдарсон, Абель Эрнандес, Себастьян Дриусси.