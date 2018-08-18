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    ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Мордовией», «Авангард» проиграл «Балтике»

    «Тамбов» сыграл вничью с «Мордовией» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 2:2. Тамбовский клуб с 14-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

    В другом матче «Балтика» обыграла «Авангард» со счетом 2:0.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Чертаново (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Казанков, 25; 0:2 – Приндета, 28; 1:2 – Сарвели, 56; 2:2 – Сарвели, 84.

    Тамбов – Мордовия (Саранск) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Мухаметшин, 12; 1:1 – Мурнин, 23; 1:2 – Петров, 39; 2:2 – Аппаев (с пенальти), 69.

    Авангард (Курск) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Григорьев, 9; 0:2 – Дудиев, 24.

    Факел (Воронеж) – Химки – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бирюков, 53; 2:0 – Кузьмин, 62.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 19:53
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