ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Мордовией», «Авангард» проиграл «Балтике»

«Тамбов» сыграл вничью с «Мордовией» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 2:2. Тамбовский клуб с 14-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

В другом матче «Балтика» обыграла «Авангард» со счетом 2:0.

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Чертаново (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Казанков, 25; 0:2 – Приндета, 28; 1:2 – Сарвели, 56; 2:2 – Сарвели, 84.

Тамбов – Мордовия (Саранск) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Мухаметшин, 12; 1:1 – Мурнин, 23; 1:2 – Петров, 39; 2:2 – Аппаев (с пенальти), 69.

Авангард (Курск) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Григорьев, 9; 0:2 – Дудиев, 24.

Факел (Воронеж) – Химки – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бирюков, 53; 2:0 – Кузьмин, 62.

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