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    АПЛ. «Челси» победил «Хаддерсфилд» и другие результаты

    «Челси» крупно обыграл «Хаддерсфилд» во встрече первого тура АПЛ. Лондонцы забили сопернику три безответных гола. Отличились полузащитники Н'Голо Канте, Жоржиньо с пенальти и Педро.

    В других матчах «Уотфорд» победил «Брайтон», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас», а «Борнмут» переиграл «Кардифф».

    Англия. АПЛ. 1-й тур

    Уотфорд – Брайтон – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 35; 2:0 – Перейра, 54.

    Хаддерсфилд – Челси – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Канте, 34; 0:2 – Жоржиньо, 45 (с пенальти); 0:3 – Педро, 80.

    Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шлупп, 41; 0:2 – Заха, 80.

    Борнмут – Кардифф – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фрейзер, 24; 2:0 – Уилсон, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 18:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 августа 2018, 19:58

      Это НЕ НОРМАЛЬНО ! В основе Челси 5 испанцев и только один англичанин !

      0
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      Рейтинг: +33

      кузя68 11 августа 2018, 19:06

      Ну это была легкая разминка для команды, ждем первого матча с топами тогда истину силу лондонцев и увидим.

      0
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      Рейтинг: +16

      inpainty2 11 августа 2018, 19:05

      вперед челси

      1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 11 августа 2018, 18:57

      Челси не испытал никаких проблем в этом матче.увидеть в деле самого дорогого голкипера в мире не довелось.

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