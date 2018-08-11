АПЛ. «Челси» победил «Хаддерсфилд» и другие результаты

«Челси» крупно обыграл «Хаддерсфилд» во встрече первого тура АПЛ. Лондонцы забили сопернику три безответных гола. Отличились полузащитники Н'Голо Канте, Жоржиньо с пенальти и Педро.
В других матчах «Уотфорд» победил «Брайтон», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас», а «Борнмут» переиграл «Кардифф».
Англия. АПЛ. 1-й тур
Голы: 1:0 – Перейра, 35; 2:0 – Перейра, 54.
Хаддерсфилд – Челси – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Канте, 34; 0:2 – Жоржиньо, 45 (с пенальти); 0:3 – Педро, 80.
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Шлупп, 41; 0:2 – Заха, 80.
Голы: 1:0 – Фрейзер, 24; 2:0 – Уилсон, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру