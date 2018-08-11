Фулхэм - Кристал Пэлас

|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Фулхэм
|2:2
|Кристал Пэлас
|8 тур
|21 октября, понедельник
|23:00
|Кристал Пэлас
|1:4
|Фулхэм
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Фулхэм
|2:2
|Кристал Пэлас
|8 тур
|21 октября, понедельник
|23:00
|Кристал Пэлас
|1:4
|Фулхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|2
|4
|95:23
|+72
|98
|2.
|Ливерпуль
|38
|30
|7
|1
|89:22
|+67
|97
|3.
|Челси
|38
|21
|9
|8
|63:39
|+24
|72
|4.
|Тоттенхэм
|38
|23
|2
|13
|67:39
|+28
|71
|5.
|Арсенал
|38
|21
|7
|10
|73:51
|+22
|70
|6.
|Манчестер Юн
|38
|19
|9
|10
|65:54
|+11
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|38
|16
|9
|13
|47:46
|+1
|57
|8.
|Эвертон
|38
|15
|9
|14
|54:46
|+8
|54
|9.
|Лестер
|38
|15
|7
|16
|51:48
|+3
|52
|10.
|Вест Хэм
|38
|15
|7
|16
|52:55
|-3
|52
|11.
|Уотфорд
|38
|14
|8
|16
|52:59
|-7
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|38
|14
|7
|17
|51:53
|-2
|49
|13.
|Ньюкасл
|38
|12
|9
|17
|42:48
|-6
|45
|14.
|Борнмут
|38
|13
|6
|19
|56:70
|-14
|45
|15.
|Бернли
|38
|11
|7
|20
|45:68
|-23
|40
|16.
|Саутгемптон
|38
|9
|12
|17
|45:65
|-20
|39
|17.
|Брайтон
|38
|9
|9
|20
|35:60
|-25
|36
|18.
|Кардифф
|38
|10
|4
|24
|34:69
|-35
|34
|19.
|Фулхэм
|38
|7
|5
|26
|34:81
|-47
|26
|20.
|Хаддерсфилд
|38
|3
|7
|28
|22:76
|-54
|16