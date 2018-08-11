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    Кутепов: «На ЧМ-2018 я как губка впитывал все, что делал Игнашевич»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о совместной работе в составе сборной России с Сергеем Игнашевичем. Экс-игрок ЦСКА после чемпионата мира-2018 завершил карьеру.

    «Говорят, что Игнашевич вывел меня на новый уровень? И они правы. Это действительно был новый опыт. Я много чего у него подсмотрел, а он и сам многое подсказывал. Конечно, всe это даeт чувствительный толчок твоей карьере.

    Идeт тренировочный процесс, и голова у тебя всe равно вполоборота повeрнута к Сергею, ты как губка впитываешь, что он делает в тот или иной момент, и повторяешь за ним, иногда даже чeтко не осознавая, что именно ты сейчас сделал.

    Выбор позиции в той или иной игровой ситуации, движение, взгляд в определeнном направлении. Всe это ловишь. Это очень сложно объяснить на словах», – рассказал спартаковец.

    Наша команда дошла на турнире до четвертьфинала.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    11.08.2018 09:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 18:48

      И 2 гола из-под тебя хорваты забили.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 16:39

      Хотелось бы что бы после ЧМ, Илья показал футбол более качественный.

      4
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 11 августа 2018, 14:39

      Ждем не дождемся когда Илья уже покажет свои новые знания в играх за Спартак.

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 августа 2018, 14:39

      Удивительно, почему Каррера не переходит на игру в три центральных защитника? Жиго, Джикия и Кутепов, по-моему, вышло бы очень интересно. А игра с любым грамотным и опытным защитником , конечно же бесценный опыт. Ждём Илью в старте. Думаю сегодня он посильнее Боккетти.

      2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 августа 2018, 14:11

      Молодец, Илюха! Учись, прогрессируй, играй!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 13:34

      Вот и добре Илья.
      Впитывай также дальше всё нужное, а не нужное оставь на нижней полке.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 августа 2018, 12:53

      Тогда почему Боккетти играет??? Они с Жиго косячили с греками!!! Лучше бы продали игрока или в аренду чем на скамейки мариновать.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 августа 2018, 11:25

      Всё правильно сказал. И Каррера на это надеялся и говорил публично об этом ещё до мундиаля! Будет работать на собой и своим мастерством, то вырастет в большого мастера.
      Удачи, Илья!

      8
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      Рейтинг: +29

      momentofox > cska-62 11 августа 2018, 11:35

      Ждем качественного скачка жеребят из младшего ЦСКА под руководством Сергея.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 11:08

      почему тогда Каррера не видит что ты вышел на новый уровень и то что впитал от Игнашевича)

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 11 августа 2018, 10:55

      Такое ощущение, что не тренировался, не играл, а следил все время за Игнашевичем ... и впитывал ... впитывал ... впитывал ... (правда не то и не тем местом)

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