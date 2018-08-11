Кутепов: «На ЧМ-2018 я как губка впитывал все, что делал Игнашевич»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о совместной работе в составе сборной России с Сергеем Игнашевичем. Экс-игрок ЦСКА после чемпионата мира-2018 завершил карьеру.

«Говорят, что Игнашевич вывел меня на новый уровень? И они правы. Это действительно был новый опыт. Я много чего у него подсмотрел, а он и сам многое подсказывал. Конечно, всe это даeт чувствительный толчок твоей карьере.

Идeт тренировочный процесс, и голова у тебя всe равно вполоборота повeрнута к Сергею, ты как губка впитываешь, что он делает в тот или иной момент, и повторяешь за ним, иногда даже чeтко не осознавая, что именно ты сейчас сделал.

Выбор позиции в той или иной игровой ситуации, движение, взгляд в определeнном направлении. Всe это ловишь. Это очень сложно объяснить на словах», – рассказал спартаковец.

Наша команда дошла на турнире до четвертьфинала.