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  • Кутепов: «На ЧМ-2018 я как губка впитывал все, что делал Игнашевич»

Кутепов: «На ЧМ-2018 я как губка впитывал все, что делал Игнашевич»

11 августа 2018, 09:38
15

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о совместной работе в составе сборной России с Сергеем Игнашевичем. Экс-игрок ЦСКА после чемпионата мира-2018 завершил карьеру.

«Говорят, что Игнашевич вывел меня на новый уровень? И они правы. Это действительно был новый опыт. Я много чего у него подсмотрел, а он и сам многое подсказывал. Конечно, всe это даeт чувствительный толчок твоей карьере.

Идeт тренировочный процесс, и голова у тебя всe равно вполоборота повeрнута к Сергею, ты как губка впитываешь, что он делает в тот или иной момент, и повторяешь за ним, иногда даже чeтко не осознавая, что именно ты сейчас сделал.

Выбор позиции в той или иной игровой ситуации, движение, взгляд в определeнном направлении. Всe это ловишь. Это очень сложно объяснить на словах», – рассказал спартаковец.

Наша команда дошла на турнире до четвертьфинала.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнашевич Сергей Кутепов Илья
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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subbotaspartak
1533970170
Кабан конским потом напитался, Довольным остался.
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Нас Много
1533971582
У тех кто ценит дружескую помощь со стороны старших товарищей - есть будущее
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Eddyson
1533972988
Скоро на стадионах страны: "Губка Кутепов. Удар скорпиона". А если серьёзно, то пора бы уже Илье забыть про "великие достижения на ЧМ" и озаботиться попаданием в основу.
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САДЫЧОК
1533973260
вот интересна судьба Кутепова. Волею судеб . а точнее из за Черчесова случайно попал на чемпионат мира, являясь посредственным игроком ! НО играя на чемпионате мира -получил ОГРОМНЫЙ опыт !...Вот теперь интересно наблюдать в дальнейшем за ним.
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OfaZavr
1533974914
почему тогда Каррера не видит что ты вышел на новый уровень и то что впитал от Игнашевича)
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cska-62
1533975921
Всё правильно сказал. И Каррера на это надеялся и говорил публично об этом ещё до мундиаля! Будет работать на собой и своим мастерством, то вырастет в большого мастера. Удачи, Илья!
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Мары
1533983679
Вот и добре Илья. Впитывай также дальше всё нужное, а не нужное оставь на нижней полке.
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мы_не_рабы
1533987588
Удивительно, почему Каррера не переходит на игру в три центральных защитника? Жиго, Джикия и Кутепов, по-моему, вышло бы очень интересно. А игра с любым грамотным и опытным защитником , конечно же бесценный опыт. Ждём Илью в старте. Думаю сегодня он посильнее Боккетти.
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oyabun
1533987597
Ждем не дождемся когда Илья уже покажет свои новые знания в играх за Спартак.
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zigbert
1533994788
Хотелось бы что бы после ЧМ, Илья показал футбол более качественный.
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