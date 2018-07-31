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Бистрович: «Вариант с «Монако» – лучший для Головина»

31 июля 2018, 08:44
2

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы хавбека сборной России Александра Головина на успех в «Монако», с которым россиянин на днях подписал контракт.

— Что думаете о шансах Головина закрепиться в «Монако»?

— Головин — великолепный игрок. Он был одним из лучших футболистов чемпионата России. Несмотря на молодой возраст, демонстрировал великолепную игру. Очень здорово проявил себя на чемпионате мира и в целом по ходу сезона.

Думаю, у него должно все получиться и в «Монако». Надеюсь, там он также сумеет продемонстрировать свои лучшие качества.

— Он сделал выбор в пользу «Монако», несмотря на предложения от более солидных клубов, таких как «Челси» и «Ювентус». Насколько это правильный выбор?

— Думаю, он сделал абсолютно правильный выбор, перейдя в «Монако». Уверен, в этом клубе он будет стабильно получать игровую практику и сможет прогрессировать, еще больше развивать свои навыки.

Возможно, если бы он оказался, скажем, в «Челси», могли бы последовать аренды или что-то подобное. Поэтому вариант с «Монако» — лучший для Головина.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр Бистрович Кристиян
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1533017086
Закончилась эпопея с покупкой Головина как началась другая -- тот ли выбор он сделал, если он у него был, конечно. Время и игры покажут, пока можем судить по составу где ему легче пробиться в основу. И конечно с материальной точки зрения он принял верное решение, в Монако нет подоходного налога как и некоторых других.
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zigbert
1533035306
Для Головина это лучший вариант. В Челси и Ювентусе ,закрепиться в основном составе, было бы сложнее.
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