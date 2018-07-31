Бистрович: «Вариант с «Монако» – лучший для Головина»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы хавбека сборной России Александра Головина на успех в «Монако», с которым россиянин на днях подписал контракт.

— Что думаете о шансах Головина закрепиться в «Монако»?

— Головин — великолепный игрок. Он был одним из лучших футболистов чемпионата России. Несмотря на молодой возраст, демонстрировал великолепную игру. Очень здорово проявил себя на чемпионате мира и в целом по ходу сезона.

Думаю, у него должно все получиться и в «Монако». Надеюсь, там он также сумеет продемонстрировать свои лучшие качества.

— Он сделал выбор в пользу «Монако», несмотря на предложения от более солидных клубов, таких как «Челси» и «Ювентус». Насколько это правильный выбор?

— Думаю, он сделал абсолютно правильный выбор, перейдя в «Монако». Уверен, в этом клубе он будет стабильно получать игровую практику и сможет прогрессировать, еще больше развивать свои навыки.

Возможно, если бы он оказался, скажем, в «Челси», могли бы последовать аренды или что-то подобное. Поэтому вариант с «Монако» — лучший для Головина.