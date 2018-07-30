Гендиректор «Шальке»: «Хеведес может перейти в «Локомотив» уже во вторник»

Генеральный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подтвердил, что защитник команды Бенедикт Хеведес в ближайшее время может перейти в «Локомотив».

«Бенедикт пройдет медицинский осмотр в понедельник или вторник. После этого мы встретимся с руководством «Локомотива», Хеведесом и его представителями.

Если все пойдет гладко, Хеведес может стать игроком «Локомотива» уже во вторник», – сказал Хайдель.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист будет зарабатывать в московском клубе 4 миллиона евро в год, а сумма трансфера составит 5 миллионов.