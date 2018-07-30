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  • Гендиректор «Шальке»: «Хеведес может перейти в «Локомотив» уже во вторник»

Гендиректор «Шальке»: «Хеведес может перейти в «Локомотив» уже во вторник»

30 июля 2018, 17:42
13

Генеральный директор «Шальке» Кристиан Хайдель подтвердил, что защитник команды Бенедикт Хеведес в ближайшее время может перейти в «Локомотив».

«Бенедикт пройдет медицинский осмотр в понедельник или вторник. После этого мы встретимся с руководством «Локомотива», Хеведесом и его представителями.

Если все пойдет гладко, Хеведес может стать игроком «Локомотива» уже во вторник», – сказал Хайдель.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист будет зарабатывать в московском клубе 4 миллиона евро в год, а сумма трансфера составит 5 миллионов.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Шальке-04 Хеведес Бенедикт
Комментарии (13)
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Jerry173
1532962233
Учитывая уход Пейчиновича покупка защитника, конечно, назревала, но однако в ЛЧ нечего делать с таким нападением, нужен хороший форвард, пусть даже в аренду, Фарфан с Миранчуком не потащат, а на Эдера надежды мало. А молодежь здесь наигрывать тоже не вариант. Условно по позициям это, наверное, самое проблемное место Паровозов
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Вомбат
1532964836
Очень рад за РПЛ - это будет крутое усиление, раз он немец, значит будет стараться, а уровень у него не ниже чем у Чорлуки. Конечно и форвард бы Локо не помешал, но за такую цену даже уровня Эдера форварда не купишь.
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h3LL1k
1532964852
жирновато не будет от такой зарплаты?
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Сильвербой
1532964900
Интересный трансфер! Надеюсь поможет Локо в ЛЧ!
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Федя Кабак
1532965862
Тарасов будет завидывать такой зарплате)))
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loko-the_best
1532966068
Да че за цифры-то. 4 ляма за трансфер, 2,5 зп. Вряд ли Локо нужны скандалы по зп.
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Diesel133
1532966356
ждем
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OfaZavr
1532967325
надо же и это правда оказывается. если все срастется то только поздравить Локо можно с таким трансфером.
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Shaitan.
1532968163
нехило Локо усиляется, молодцы
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zigbert
1532980194
Если все пройдет успешно ,то можно поздравить Локомотив.
Ответить
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