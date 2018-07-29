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  • РПЛ. Ошибка Смолова принесла «Рубину» победу над «Краснодаром»

РПЛ. Ошибка Смолова принесла «Рубину» победу над «Краснодаром»

29 июля 2018, 20:56
36

Завершен матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Команды на двоих забили три мяча. Победный мяч волжане забили после неудачного паса назад форварда гостей Федора Смолова.

При этом единственный гол у южан забил именно представитель сборной России. Это его первый мяч за 90 дней.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Смолов, 31; 2:1 – Азмун, 38.

«Рубин»: Джанаев, Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико, Уремович, Камболов (Сорокин, 89), Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев, Газинский (Игнатьев, 76), Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 64), Вандерсон, Смолов.

Предупреждения: Могилевец, 39 – Спайич, 43.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Смолов сделал голевой пас Азмуну. Провал

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Смолов Федор
Комментарии (36)
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Lester84
1532887131
Краснодар повторяет ошибку прошлого сезона, поставив у руля очередного физрука. Глупо делать одно и то же, и при этом надеяться на другой результат. А Смолов продолжает в лучших традициях после провала в сборной
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insider_retro
1532887143
Рубин показал готовность и способность, проявил рвение и нацеленность!!! Рубин бежал, прессинговал и созидал!!! Настрой запредельный!!! Как результат, - заслуженная победа!!! Украшение тура!!!
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a-rakhmatov
1532887207
Сердар Азмун вновь становится любимцем казанцев...Рубин с отличным дебютом )))
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Вомбат
1532887388
Гол Смолова на ЧМ записали бы как автогол Уребича. Не говоря уже о том, что это был привоз от Байрамяна и Флореса. Так что заслуга Смолова только та, что он вообще пробил, пусть и плохо. Зато заслуга Смолова в пропущенном мяче - процентов 90. В общем, достойный капитан у Краснодара. Так держать!
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upiter622
1532887431
Эх Федя,пора тебе на скамейку!
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Боцман59rus
1532887513
Смолов - ошибка, любящий себя в футболе, нарцисс краснодарский... - и это проблема для быков.) Продайте эту третьяковку ходячую, пока Классен не стух окончательно, и будет вам счастьЕ.))))
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Project Бабангида
1532889121
смолов за два дня три награды собрал ! в кремле ЗМС, в казани гол + пас и заслуженного деятеля республики татарстан
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sergey610
1532890803
Почему неудачный пас ? Наоборот. Очень удачный. Теперь получит звание заслуженный мастер спорта Татарстана.
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Derzkiy1
1532892465
ЗМС подержал свой имидж
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OfaZavr
1532935149
ну раз Краснодар не смог исправить ошибку Фёдора (ну или сам он мог бы ее исправить) и забить еще значит победа Рубина заслуженна.
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