РПЛ. Ошибка Смолова принесла «Рубину» победу над «Краснодаром»

Завершен матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Команды на двоих забили три мяча. Победный мяч волжане забили после неудачного паса назад форварда гостей Федора Смолова.

При этом единственный гол у южан забил именно представитель сборной России. Это его первый мяч за 90 дней.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Смолов, 31; 2:1 – Азмун, 38.

«Рубин»: Джанаев, Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико, Уремович, Камболов (Сорокин, 89), Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев, Газинский (Игнатьев, 76), Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 64), Вандерсон, Смолов.

Предупреждения: Могилевец, 39 – Спайич, 43.

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Смолов сделал голевой пас Азмуну. Провал