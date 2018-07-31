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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Материалы

Рубин - Краснодар

29.07.2018, Воскресенье, 19:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 1 тур Рубин - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Краснодар 1:1 Рубин
1 тур
16 июля, воскресенье 17:30 Рубин 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Краснодар
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 19:30 Рубин 1:1 Краснодар
13 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 20:00 Рубин 1:2 Краснодар
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:45 Краснодар 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Рубин 0:1 Краснодар
11 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Рубин 2:0 Краснодар
1 тур
23 июля, понедельник 19:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Рубин
8 тур
8 мая, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 30 июля 2018, 05:04

    Смолов и Азмун всё же топовые игроки , правда не мирового а российского масштаба

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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 29 июля 2018, 20:49

    Достали с этой новой эмблемой
    Медведя нарисовали
    На ЧМ волка,а тут медведя
    Одного "медведя" пол России завалить мечтает,достал всех,чмо тупое,а тут ещё этот надоедает

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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 29 июля 2018, 20:31

    Федя надо поднажать!за Азмуном вперед

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 июля 2018, 18:39

    Наверно будет 1:1

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 29 июля 2018, 16:30

    Краснодару победы!!!

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    Рейтинг: +915

    спанчес > Василий Зенитов 29 июля 2018, 20:54

    Федор Краснодаров

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