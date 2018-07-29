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    Смолов сделал голевой пас Азмуну. Провал


    3.4
    Голосов: 11
    29.07.2018 19:55
    Его кошмар продолжается.

    «Рубин» и «Краснодар» устроили веселую рубку еще в первом тайме. Счет открыл Сердар Азмун, а затем Федор Смолов воспользовался ошибкой Байрамяна. Мяч рикошетом от головы защитника залетел в сетку. Смолов радовался и продолжил играть с хорошим настроением. Произошедшее несколькими минутами позже объяснить сложно. Смолов привычно отскочил за мячом к центру поля, но вместо паса на партнера выдал голевую передачу Азмуну. Иранец оформил дубль, а этот мяч остался победным.

    Фанаты недоумевают.

    Важные тексты про Смолова:

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 11
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 31 июля 2018, 14:41

      А че, какая разница, кому отдал пас, главное у него красиво получилось))) Это будет засчитано за голевую передачу?! )))

      1
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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ > geroin161 1 августа 2018, 14:31

      Да....
      Он уже лучший по системе гол+пас

      0
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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 30 июля 2018, 23:34

      Смолов отдавал пас ближнему защитнику и тот профукал !То что гол забил автор умолчал !

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 30 июля 2018, 21:16

      Смолова Арсенал скоро подпишет. Инфа 100%.

      1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 30 июля 2018, 20:36

      Статья попахивает заказухой. Федор стал капитаном и станет первый или второй в споре бомбардиров в этом сезоне. А что дал пас голевой-кто не ошибается?????????? А проиграли не то что Смолов провалил игру а то что Рубин был уж слишком хорош.

      5
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      Рейтинг: +77

      dguda 30 июля 2018, 20:02

      В "Кайрат" деревенщину! Если возьмут. А "Краснодару" надо искать нападающего!

      -1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > dguda 30 июля 2018, 20:33

      А Вам в Камышине кто давал право игрока сборной и Краснодара обзывать и тем более отправлять куда то в Кайрат (кстати классный с традициями клуб)?????????????? У Вас хоть первенство города проводится????????????

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Серёга Краснодарский 30 июля 2018, 21:15

      Федр, прости не знали что ты есть на жтом сайте ! Так то ты классный игрок и если ьы не ты ьо сборная до финала прошла... не оьращай внимания, ты лучший в мире !

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 30 июля 2018, 15:41

      В каждом хорошем стаде должна быть паршивая овца. Иначе - некомплект!

      0
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      Рейтинг: +26

      GK_61 30 июля 2018, 14:29

      Не, ну красиво же отдал.
      Тут скорее надо акцентировать внимание на том, что Азмун дубль сделал

      5
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      Рейтинг: +915

      спанчес 30 июля 2018, 12:40

      желаю краснодару в этом сезоне покинуть высшую лигу навсегда

      -2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > спанчес 30 июля 2018, 20:30

      Молодой человек у нас в городе играют клубы фнл и зона юг второй лиги и премьер лиги и Краснодару вылетать не нужно. так что сидите и не завидуйте.

      3
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      Рейтинг: +12

      fe1iks88 30 июля 2018, 12:22

      Может быть есть смысл снова его в Урал на сезон отдать в аренду. Глядишь потом опять как из автомата голы забивать будет. :)

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 30 июля 2018, 12:04

      совершенствует мастерство

      0
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