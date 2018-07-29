Смолов сделал голевой пас Азмуну. Провал

«Рубин» и «Краснодар» устроили веселую рубку еще в первом тайме. Счет открыл Сердар Азмун, а затем Федор Смолов воспользовался ошибкой Байрамяна. Мяч рикошетом от головы защитника залетел в сетку. Смолов радовался и продолжил играть с хорошим настроением. Произошедшее несколькими минутами позже объяснить сложно. Смолов привычно отскочил за мячом к центру поля, но вместо паса на партнера выдал голевую передачу Азмуну. Иранец оформил дубль, а этот мяч остался победным.
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— 1хСтавка (@1xstavka) 29 июля 2018 г.
Фанаты недоумевают.
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— Rampage (@rampage_rabbit) 29 июля 2018 г.
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— FromSpace (@FromSpacexx) 29 июля 2018 г.
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— Саша Полтавский (@poltavskysasha) 29 июля 2018 г.
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— Леонид Кучук (@kuchuk_official) 29 июля 2018 г.
Важные тексты про Смолова:
Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь