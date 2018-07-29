Смолов сделал голевой пас Азмуну. Провал

Его кошмар продолжается.

«Рубин» и «Краснодар» устроили веселую рубку еще в первом тайме. Счет открыл Сердар Азмун, а затем Федор Смолов воспользовался ошибкой Байрамяна. Мяч рикошетом от головы защитника залетел в сетку. Смолов радовался и продолжил играть с хорошим настроением. Произошедшее несколькими минутами позже объяснить сложно. Смолов привычно отскочил за мячом к центру поля, но вместо паса на партнера выдал голевую передачу Азмуну. Иранец оформил дубль, а этот мяч остался победным.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 29 июля 2018 г.

Фанаты недоумевают.

twit text — Rampage (@rampage_rabbit) 29 июля 2018 г.

twit text — FromSpace (@FromSpacexx) 29 июля 2018 г.

twit text — Саша Полтавский (@poltavskysasha) 29 июля 2018 г.

twit text — Леонид Кучук (@kuchuk_official) 29 июля 2018 г.

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