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  • Чернов: «Василий Березуцкий сказал, что еще, может быть, вернется»

Чернов: «Василий Березуцкий сказал, что еще, может быть, вернется»

26 июля 2018, 15:25
7

Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что молодые футболисты команды готовы взять на себя ответственность после того, как Сергей Игнашевич и Василий и Алексей Березуцкие завершили карьеру.

По словам игрока, он с партнерами хочет и дальше приводить команду к победе.

«На каждого футболиста возложена большая ответственность. Виктор Михайлович постоянно говорит, что на поле должно быть 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя. У нас за спиной есть Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые уже много играют в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет.

Рано или поздно это все равно бы случилось, потому что все когда-то заканчивают карьеру. Теперь пришло наше время, время молодых игроков. И мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам. Мне представился шанс, надо им воспользоваться, я готов помочь команде.

Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали. Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, уже через неделю он соскучится по футболу и скажет, что снова хочет играть, и все с радостью примут», – сказал Чернов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Чернов Никита
Комментарии (7)
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KOLBIS
1532610655
С горечью добавил Никита,с ужасом думая что придется искать новый клуб...
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Одинокий волк Маквейд
1532613557
Говорил Карлсон Малышу.
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Боцман59rus
1532615479
деревянная защита ЦСКА ушла на пенсию - у сборной появился шанс.))))
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Cupota
1532621714
Захотел - ушел, расхотел - вернулся. Колхоз, а не суперклуб.
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OfaZavr
1532622148
а может и Игнашевич еще передумает а там и Онопко глядишь подтянется)))
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zigbert
1532630482
Пусть играют если у них есть такое желание.
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Нурбек_Кыргыз
1532769291
Наконец то ушли
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