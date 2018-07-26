Чернов: «Василий Березуцкий сказал, что еще, может быть, вернется»

Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что молодые футболисты команды готовы взять на себя ответственность после того, как Сергей Игнашевич и Василий и Алексей Березуцкие завершили карьеру.

По словам игрока, он с партнерами хочет и дальше приводить команду к победе.

«На каждого футболиста возложена большая ответственность. Виктор Михайлович постоянно говорит, что на поле должно быть 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя. У нас за спиной есть Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые уже много играют в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет.

Рано или поздно это все равно бы случилось, потому что все когда-то заканчивают карьеру. Теперь пришло наше время, время молодых игроков. И мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам. Мне представился шанс, надо им воспользоваться, я готов помочь команде.

Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали. Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, уже через неделю он соскучится по футболу и скажет, что снова хочет играть, и все с радостью примут», – сказал Чернов.