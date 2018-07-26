Семин: «Хочется верить, что мы не ошиблись с Крыховяком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг слухи о переходе в столичный клуб Федора Смолова из «Краснодара» и Алейша Видаля из «Барселоны».

– Одно время шли упорные разговоры, что в «Локомотиве» может появиться Смолов.

– Сколько я в футболе, столько этих самых «упорных» разговоров в нем ходило и, уверен, еще будет ходить.

– А вот разговоры про аренду польского хавбека «ПСЖ» Крыховяка обрели реальность. Что скажете об этом футболисте?

– Пока считаю, что такие клубы, как «ПСЖ» и «Вест Бромвич», проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись.

– Теперь на подходе испанец Видаль из «Барселоны»?

– Признаюсь, впервые об этом слышу.