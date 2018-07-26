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    Семин: «Хочется верить, что мы не ошиблись с Крыховяком»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг слухи о переходе в столичный клуб Федора Смолова из «Краснодара» и Алейша Видаля из «Барселоны».

    – Одно время шли упорные разговоры, что в «Локомотиве» может появиться Смолов.

    – Сколько я в футболе, столько этих самых «упорных» разговоров в нем ходило и, уверен, еще будет ходить.

    – А вот разговоры про аренду польского хавбека «ПСЖ» Крыховяка обрели реальность. Что скажете об этом футболисте?

    – Пока считаю, что такие клубы, как «ПСЖ» и «Вест Бромвич», проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись.

    – Теперь на подходе испанец Видаль из «Барселоны»?

    – Признаюсь, впервые об этом слышу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2018 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 26 июля 2018, 07:04

      У Палыча не забалуешь )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 26 июля 2018, 06:58

      Хочется верить, что Палыч сможет заставить поляка играть в полную силу.

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