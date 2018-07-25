Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Монако»: «Переговоры по Головину проходили тяжело. Мы делали предложение еще до ЧМ-2018»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев раскрыл подробности переговоров о переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина. Хавбек завтра, 26 июля, должен подписать контракт.

    «Переговоры проходили тяжело. Мы ещe задолго до чемпионата мира проявили интерес к Александру и сделали первое предложение, как, впрочем, и другие клубы. Один из руководителей «Ювентуса» ещe в мае сказал мне, что для них переход Головина в их клуб — вопрос решeнный.

    Но ЦСКА принял единственно верное, на мой взгляд, решение не продавать игрока до чемпионата мира. В общем-то они оказались правы: в результате отличного выступления цена значительно выросла. До последнего момента мы не знали, получится ли осуществить трансфер, потому что переговоры были непростыми», – сказал функционер.

    Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро.

    Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 13:35

      По моему в этой ситуации всех переиграл Гинер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 09:46

      Монако просто предложили условия которые видимо устроили все стороны, поэтому и удалось переход осуществить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июля 2018, 00:31

      Кто больше хотел, был настойчив и сделал достойное предложение, тот и купил игрока.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM 25 июля 2018, 23:42

      "Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро."

      Страшная строка)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 июля 2018, 23:20

      васильев думал что он самый хитрый на свете? ))
      наивный! гинер выдержал гроссмейстерскую паузу, и как только после ЧМ товар подрос в цене начал торги

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11