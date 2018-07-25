Вице-президент «Монако»: «Переговоры по Головину проходили тяжело. Мы делали предложение еще до ЧМ-2018»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев раскрыл подробности переговоров о переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина. Хавбек завтра, 26 июля, должен подписать контракт.

«Переговоры проходили тяжело. Мы ещe задолго до чемпионата мира проявили интерес к Александру и сделали первое предложение, как, впрочем, и другие клубы. Один из руководителей «Ювентуса» ещe в мае сказал мне, что для них переход Головина в их клуб — вопрос решeнный.

Но ЦСКА принял единственно верное, на мой взгляд, решение не продавать игрока до чемпионата мира. В общем-то они оказались правы: в результате отличного выступления цена значительно выросла. До последнего момента мы не знали, получится ли осуществить трансфер, потому что переговоры были непростыми», – сказал функционер.

Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро.

Головин переходит в «Монако». Все о трансфере