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  • Вице-президент «Монако»: «Переговоры по Головину проходили тяжело. Мы делали предложение еще до ЧМ-2018»

Вице-президент «Монако»: «Переговоры по Головину проходили тяжело. Мы делали предложение еще до ЧМ-2018»

25 июля 2018, 22:27
5

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев раскрыл подробности переговоров о переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина. Хавбек завтра, 26 июля, должен подписать контракт.

«Переговоры проходили тяжело. Мы ещe задолго до чемпионата мира проявили интерес к Александру и сделали первое предложение, как, впрочем, и другие клубы. Один из руководителей «Ювентуса» ещe в мае сказал мне, что для них переход Головина в их клуб — вопрос решeнный.

Но ЦСКА принял единственно верное, на мой взгляд, решение не продавать игрока до чемпионата мира. В общем-то они оказались правы: в результате отличного выступления цена значительно выросла. До последнего момента мы не знали, получится ли осуществить трансфер, потому что переговоры были непростыми», – сказал функционер.

Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро.

Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (5)
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Project Бабангида
1532550017
васильев думал что он самый хитрый на свете? )) наивный! гинер выдержал гроссмейстерскую паузу, и как только после ЧМ товар подрос в цене начал торги
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ShO_oM
1532551371
"Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро." Страшная строка)))
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Рубик Докоян
1532554267
Кто больше хотел, был настойчив и сделал достойное предложение, тот и купил игрока.
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OfaZavr
1532587576
Монако просто предложили условия которые видимо устроили все стороны, поэтому и удалось переход осуществить.
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zigbert
1532601358
По моему в этой ситуации всех переиграл Гинер.
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