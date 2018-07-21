Алиев: «На месте Милевского дал бы тренеру в морду»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев поддержал экс-нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского.

Ранее сообщалось, что украинский форвард покинул белорусский клуб из-за нарушения трудовой дисциплины.

– Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

– То есть вопрос не в нарушении режима?

– Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

– А что бы вы сделали?

– Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал, – приводит слова Алиева «Сегодня».

Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»