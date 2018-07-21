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    Алиев: «На месте Милевского дал бы тренеру в морду»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев поддержал экс-нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского.

    Ранее сообщалось, что украинский форвард покинул белорусский клуб из-за нарушения трудовой дисциплины.

    – Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

    – То есть вопрос не в нарушении режима?

    – Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

    – А что бы вы сделали?

    – Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал, – приводит слова Алиева «Сегодня».

    Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2018 11:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +675

      life85 22 июля 2018, 15:37

      Собутыльник ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 15:32

      Как не поддержать друга ,даже если он не прав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 19:45

      вот с таким подходом и выходками вся карьера у обоих и пошла под откос.

      3
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 21 июля 2018, 12:16

      Ну конечно, поддержать своего синего кореша, яркий пример как эти двое из-за своей глупости, лени, разгильдяйства и конечно же алкоголя, просто затоптали свой талант

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Nevskij 21 июля 2018, 11:27

      Вот поэтому Алиев и играл в чемпионате, если не ошибаюсь, Львовской области. Потом была информация о тренерской карьере. Тоже среди любителей и тоже недолго. А талантливые ребята были (Алиев и Милевский), даже на ЧМ в 2006 засветились. Но стали примером всем, как не надо себя вести.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 11:11

      Не взрослеют ребята, всё такие же...

      8
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