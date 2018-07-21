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Алиев: «На месте Милевского дал бы тренеру в морду»

21 июля 2018, 11:03
6

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев поддержал экс-нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского.

Ранее сообщалось, что украинский форвард покинул белорусский клуб из-за нарушения трудовой дисциплины.

– Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

– То есть вопрос не в нарушении режима?

– Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

– А что бы вы сделали?

– Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал, – приводит слова Алиева «Сегодня».

Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Алиев Александр Милевский Артем
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1532160712
Не взрослеют ребята, всё такие же...
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Nevskij
1532161655
Вот поэтому Алиев и играл в чемпионате, если не ошибаюсь, Львовской области. Потом была информация о тренерской карьере. Тоже среди любителей и тоже недолго. А талантливые ребята были (Алиев и Милевский), даже на ЧМ в 2006 засветились. Но стали примером всем, как не надо себя вести.
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Kulima
1532164578
Ну конечно, поддержать своего синего кореша, яркий пример как эти двое из-за своей глупости, лени, разгильдяйства и конечно же алкоголя, просто затоптали свой талант
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OfaZavr
1532191526
вот с таким подходом и выходками вся карьера у обоих и пошла под откос.
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zigbert
1532262755
Как не поддержать друга ,даже если он не прав.
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life85
1532263036
Собутыльник ...
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