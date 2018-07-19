«Динамо-Брест» рассталось с Милевским из-за нарушения игроком трудовой дисциплины

Брестское «Динамо» решило разорвать трудовые отношения с нападающим Артемом Милевским. По информации источника, это случилось из-за нарушения футболистом дисциплины.

«Действительно, «Динамо-Брест» расстаeтся с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведeн на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает.

Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже», – сказали в пресс-службе динамовцев.

Милевский выступал за команду с 2017 года.