Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Динамо-Брест» рассталось с Милевским из-за нарушения игроком трудовой дисциплины

    Брестское «Динамо» решило разорвать трудовые отношения с нападающим Артемом Милевским. По информации источника, это случилось из-за нарушения футболистом дисциплины.

    «Действительно, «Динамо-Брест» расстаeтся с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведeн на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает.

    Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже», – сказали в пресс-службе динамовцев.

    Милевский выступал за команду с 2017 года.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 18:52

      дисциплина опять его подвела, а ведь мог бы и сделать выводы из прошлых случаев.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:31

      Дисциплина всегда была его "ахиллесовой пятой".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8892

      vladik12 19 июля 2018, 11:38

      Развелось алкашей...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11