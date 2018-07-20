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  • Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»

Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»

20 июля 2018, 07:42
8

Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы украинского форварда Артема Милевского, рассказал о расторжении контракта своего клиента с «Динамо-Брест».

«Милевский покинул «Динамо-Брест» по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды Алексей Гаврилович, и лучший бомбардир чемпионата Павел Савицкий.

Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже.

Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило – трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с «Шахтером».

Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант – уходить так. Артем на пике – сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 результативных передач – думаю, это о чем-то говорит», – заявил агент.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за «Динамо-Брест», в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: Goal.com
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем Гаврилович Алексей Савицкий Павел
Комментарии (8)
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Аэратор
1532062304
а он ещё и бухал? справедливо выгнали. теперь здесь в моде нюхать))
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Рубик Докоян
1532062309
Глубже смотреть не получается, если не бухалово, то запросы по "личке" непомерные...
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Cules2013
1532063362
Нифига се стата. Я, конечно, понимаю уровень чемпионата Беларуси, но всё же показатели впечатляющие. Агент намекает, наверное, что по зарплате не сошлись, не зря это именно топ-3 игрока команды. Не удивлюсь, если Панков все эти тёрки и начал, вечно агентам мало денег.
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AHTUNGBOL
1532066405
Ну да, три лидера, не только по игре, но и по зарплате.., а тут Марадону позвали, пришлось выбирать кому платить и выбирать между нормальной игрой и PR - ходом..., посмотрим кто в итоге окажется прав..
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Gornostay
1532066696
Что бухают - это уже норма, и как причину для разрыва контракта можно не рассматривать!
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Pro100Kid
1532068125
Агент:"Милевский покинул "Динамо-Брест" из-за того,что не бухал")
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ItalianFootball
1532069658
Марадона его из состава вытеснил)))
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koli4ka
1532141967
Да и классик говорил,ЗРИ в корень,значит глубже...
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