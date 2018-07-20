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    Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»

    Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы украинского форварда Артема Милевского, рассказал о расторжении контракта своего клиента с «Динамо-Брест».

    «Милевский покинул «Динамо-Брест» по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды Алексей Гаврилович, и лучший бомбардир чемпионата Павел Савицкий.

    Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже.

    Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило – трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с «Шахтером».

    Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант – уходить так. Артем на пике – сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 результативных передач – думаю, это о чем-то говорит», – заявил агент.

    В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за «Динамо-Брест», в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    20.07.2018 07:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1595

      koli4ka 21 июля 2018, 05:59

      Да и классик говорил,ЗРИ в корень,значит глубже...

      1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 20 июля 2018, 11:47

      А где его друг, Александр Алиев, кто знает? В свое время эти двое были лучшими в Динамо Киев.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июля 2018, 09:54

      Марадона его из состава вытеснил)))

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 июля 2018, 09:28

      Агент:"Милевский покинул "Динамо-Брест" из-за того,что не бухал")

      5
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 июля 2018, 09:04

      Что бухают - это уже норма, и как причину для разрыва контракта можно не рассматривать!

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 20 июля 2018, 09:00

      Ну да, три лидера, не только по игре, но и по зарплате.., а тут Марадону позвали, пришлось выбирать кому платить и выбирать между нормальной игрой и PR - ходом..., посмотрим кто в итоге окажется прав..

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 08:09

      Нифига се стата. Я, конечно, понимаю уровень чемпионата Беларуси, но всё же показатели впечатляющие. Агент намекает, наверное, что по зарплате не сошлись, не зря это именно топ-3 игрока команды. Не удивлюсь, если Панков все эти тёрки и начал, вечно агентам мало денег.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 07:51

      Глубже смотреть не получается, если не бухалово, то запросы по "личке" непомерные...

      2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 20 июля 2018, 07:51

      а он ещё и бухал? справедливо выгнали. теперь здесь в моде нюхать))

      5
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