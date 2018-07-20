Агент: «Милевский покинул «Динамо-Брест» не из-за того, что бухал»

Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы украинского форварда Артема Милевского, рассказал о расторжении контракта своего клиента с «Динамо-Брест».

«Милевский покинул «Динамо-Брест» по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды Алексей Гаврилович, и лучший бомбардир чемпионата Павел Савицкий.

Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже.

Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило – трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с «Шахтером».

Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант – уходить так. Артем на пике – сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 результативных передач – думаю, это о чем-то говорит», – заявил агент.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за «Динамо-Брест», в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.