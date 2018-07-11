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    Кутепов – Смолову: «Со всеми бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов сразу после завершения четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией поддержал Федора Смолова, который неудачно пробил в серии послематчевых пенальти.

    «Все ребята поблагодарили друг друга за матч, за турнир и самоотдачу. Смолову я еще на поле сказал: «Не расстраивайся, Федь. Со всеми такое бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо».

    И напомнил, что именно он забил первый пенальти в серии 11-метровых в матче с Испанией, от которого тогда зависело очень многое. Ведь бить первым с «точки» – не меньшая ответственность, чем наносить последний удар», – сказал Кутепов.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

    Источник: Известия

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    11.07.2018 11:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 июля 2018, 00:23

      Два лоха, которых не следовало выпускать на поле, оправдывают друг-друга.

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      Рейтинг: +62

      nik33 11 июля 2018, 18:28

      Всем боллельщикам добрый вечер.Как то не получалось толком посмотреть игру Смолова.(Сменный график Ржд.) Но вот посмотрел.Как он бил пенальти.Как боллельщик я много насмотрелся пробитий 11-метровых ударов.И порой видно при установке мяча при разбеге-забьёт игрок или нет.Есть на силу есть на технику.Но здесь видно было по разбегу...разбежался приостановился затем опять короткий разбег.Неуверенность игрока.На работе только и спору было-зачем ему доверили бить пенальти.А вообще я заметил что более возрастные футболисты более уверенно бьют пенальти. Как пример-Игнашевич.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 июля 2018, 17:36

      Это он загнул. Смолов - не великтй игрок!

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 июля 2018, 17:34

      Если бы он только промазал.... он нихера не сделал, как у#бан играл... Марио тоже промазал но ему ни кто ни слова не сказал потому что на протяжении всего чемпионата он показывал достойную и спмотверженную игру в отличии от этого ушлепана!!!

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 11 июля 2018, 16:34

      Я помню - как Роберто Баджо промазал в финале. В который он Италию на своих плечах втащил. Команду на том ЧМ топили судьи. Помнится, ни с х... Дино Баджо удалили. А Роберто тащил и тащил. Были времена, Зико и Сократес мазали. Но оба блистательно играли в других матчах ЧМ. Месси промазал, но кто в него камень кинет? Играл на полную катушку. Ну, не вышло против Франции, а у кого вышло? Похоже, что Франция выиграет все матчи.
      Теперь вспомните - где и когда Федя отличился на ЧМ?
      Хотя, по любому, Смолов в сборной это грубейшая ошибка черчесова. Чалов, наверняка, был бы лучше. А Заболотный, как минимум, в число главных бегунков и прыгунков ЧМ вошел. Выложились бы по полной.

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 11 июля 2018, 15:16

      Хватит утешать этого гадёныша.
      Федя - худший игрок сборной из тех, кто выходил на поле. Хуже Миранчука, который один раз вышел, но в игру явно не попал. Хуже Граната, который ни одного точного паса не отдал.
      Пока все бились, Федя балду гонял.
      Тюлень сpaный.
      Пробил бы как форвард, а не как чмо.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 11 июля 2018, 15:14

      Удар Смолова – не усталость, а психология.
      А кто виноват???
      Угадайте с первого раза.
      Правильно. Черчесов!
      Он должен был работать с игроком и напутствовать его на РАТНЫЕ подвиги. Получились "подвиги" с отрицательным и печальным эффектом для сборной!
      Черчесов понадеялся на авось и получил ПРОМАХ, а Смолов подвёл команду.
      Пижонство - это и есть психология РАЗБОЛТАННОСТИ и не собранности.

      Так никто не должен играть.
      Надо мастерски тренировать пробития пеналей и тогда таких промахов не будет.
      Смолову квалифицированного спортивного ПСИХОЛОГА надо пригласить и вместе с ним работать.
      В последнее время Федя оторвался от реальной футбольной жизни и ударился в не пойми что, что его отвлекает от футбола.
      Составить план работы, тренировки и выполнять их, а все развлечения, тусовки, комп игры и прочие гулянки ПРЕКРАТИТЬ, самым решительным образом!!!
      Только так можно ещё спасти Смолова от РАЗРУШЕНИЯ и ДЕГРАДАЦИИ! Медленно, но уверенно Федя скатился к ПИЖОНСТВУ.
      Смолова надо спасать от ПИЖОНСТВА!
      Талант супер бомбардира гаснет на глазах.
      В сборной Федя не смог себя проявить по причине защитной тактики Черчесова. Игроков атаки он заставил работать на оборону.
      Не было взаимодействия с игроками средней линии по причине потери мяча и неумения выдать точный пас на ход.
      Игроки атаки сидели на голодном пайке и вынуждены были бегать у своей штрафной и отбиваться от соперника.
      Черчесов слабо выстроил атакующую игру, потому что НАПИРАЛ на физику и оборону, а атакующим действиям уделил МИЗЕР тренировочного времени.
      На фоне защитного автобуса, атака нашей сборной затерялась в ТРЁХ соснах нашей оборонительной тактики Черчесова.
      Игроки атаки и Федя Смолов сникли и раскисли от выполнения несвойственных им оборонительных функций!

      Качество тренировок у Черчесова низкий и КПД очень маленький!
      Выехал за счёт Везения, ЧУДА, Удачи и массовой поддержки болельщиков, вопреки всем его тренерским промахам.

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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > amazonaws 11 июля 2018, 15:25

      Бред полнейший.
      Вся команда рубилась. Черышев, Дзюба, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Зобнин, Головин... да все сыграли на высоком уровне.
      И только к Феденьке не нашли подход. Бедняжка. Заставили поганца отрабатывать в обороне. Силёнок не хватило на атаку.
      А Дзюба что, в обороне не участвовал? Три забитых гола.
      Если Смолову не дали возможность сыграть по игровой модели Краснодара, где он туз козырный и все на него вкалывают, то Федя мог бы честно сказать - не умею так играть, поставьте другого.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 июля 2018, 14:37

      Даже в решающий момент Федюня решил одним махом , выпрыгнуть на обложки глянцевых журналов -- решил исполнить " паненку " , думал он о стране , болелах и партнёрах ??? -- думал он о крутом ВЫЕ..ОНЕ !!! И некуй его сравнивать с великими игроками , а жалеть и прощать ТЕМ БОЛЕЕ -- он лишил нас 1/2 финала -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ и ИГРОЧИШКА -- федька смолов !!!

      6
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 11 июля 2018, 14:23

      Баджо сборную до финала дотащил. Забивал и играл на высшем уровне. А Смолов что? Где он был? Я его не видел. Зато в рекламе как себя любит

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 11 июля 2018, 13:53

      Кутепов тоже, еще тот клоун...! Сравнил Смолова с Баджо!))

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