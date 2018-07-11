Кутепов – Смолову: «Со всеми бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов сразу после завершения четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией поддержал Федора Смолова, который неудачно пробил в серии послематчевых пенальти.

«Все ребята поблагодарили друг друга за матч, за турнир и самоотдачу. Смолову я еще на поле сказал: «Не расстраивайся, Федь. Со всеми такое бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо».

И напомнил, что именно он забил первый пенальти в серии 11-метровых в матче с Испанией, от которого тогда зависело очень многое. Ведь бить первым с «точки» – не меньшая ответственность, чем наносить последний удар», – сказал Кутепов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).