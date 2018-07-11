Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов – Смолову: «Со всеми бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо»

Кутепов – Смолову: «Со всеми бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо»

11 июля 2018, 11:45
16

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов сразу после завершения четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией поддержал Федора Смолова, который неудачно пробил в серии послематчевых пенальти.

«Все ребята поблагодарили друг друга за матч, за турнир и самоотдачу. Смолову я еще на поле сказал: «Не расстраивайся, Федь. Со всеми такое бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Баджо».

И напомнил, что именно он забил первый пенальти в серии 11-метровых в матче с Испанией, от которого тогда зависело очень многое. Ведь бить первым с «точки» – не меньшая ответственность, чем наносить последний удар», – сказал Кутепов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Кутепов Илья
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1531298932
Мазали все. Но вопросы к нему не только по этому поводу. Он был худшим по игре, по старанию, по упорству из всей нашей сборной. Позор..
Ответить
KalterJax
1531299182
А Баджо разве так же на поле играл, как этот разукрашенный?! Фернандес тоже вот промазал, но никто в его адрес и слово не сказал!
Ответить
Рубик Докоян
1531299708
Кутепов видел в игре Баджо и когда он не забил пенальти в 1994г. ?... Просто читал и говорит с чужих слов или в интернете вычитал и увидел.
Ответить
serppion
1531304051
Великим, может быть, даже простительно мазать - они игру делают. Я нашего Фернандеса только благодарю. Он большой мастер. А Смолов босяк - ни играть, ни пенальти забить не может.
Ответить
zidane 2006
1531308223
Баджо сборную до финала дотащил. Забивал и играл на высшем уровне. А Смолов что? Где он был? Я его не видел. Зато в рекламе как себя любит
Ответить
Zenmaster
1531309040
Даже в решающий момент Федюня решил одним махом , выпрыгнуть на обложки глянцевых журналов -- решил исполнить " паненку " , думал он о стране , болелах и партнёрах ??? -- думал он о крутом ВЫЕ..ОНЕ !!! И некуй его сравнивать с великими игроками , а жалеть и прощать ТЕМ БОЛЕЕ -- он лишил нас 1/2 финала -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ и ИГРОЧИШКА -- федька смолов !!!
Ответить
Kрейсер
1531311361
Хватит утешать этого гадёныша. Федя - худший игрок сборной из тех, кто выходил на поле. Хуже Миранчука, который один раз вышел, но в игру явно не попал. Хуже Граната, который ни одного точного паса не отдал. Пока все бились, Федя балду гонял. Тюлень сpaный. Пробил бы как форвард, а не как чмо.
Ответить
Дедуктор
1531316070
Я помню - как Роберто Баджо промазал в финале. В который он Италию на своих плечах втащил. Команду на том ЧМ топили судьи. Помнится, ни с х... Дино Баджо удалили. А Роберто тащил и тащил. Были времена, Зико и Сократес мазали. Но оба блистательно играли в других матчах ЧМ. Месси промазал, но кто в него камень кинет? Играл на полную катушку. Ну, не вышло против Франции, а у кого вышло? Похоже, что Франция выиграет все матчи. Теперь вспомните - где и когда Федя отличился на ЧМ? Хотя, по любому, Смолов в сборной это грубейшая ошибка черчесова. Чалов, наверняка, был бы лучше. А Заболотный, как минимум, в число главных бегунков и прыгунков ЧМ вошел. Выложились бы по полной.
Ответить
Dellleone
1531319690
Если бы он только промазал.... он нихера не сделал, как у#бан играл... Марио тоже промазал но ему ни кто ни слова не сказал потому что на протяжении всего чемпионата он показывал достойную и спмотверженную игру в отличии от этого ушлепана!!!
Ответить
Lester84
1531319805
Это он загнул. Смолов - не великтй игрок!
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
3
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+