Игнашевич вошел в пятерку лучших по пробегу на ЧМ-2018. Остальные четыре места тоже заняли россияне

Пятеро игроков сборной России показали наибольший пробег среди всех футболистов на чемпионате мира-2018.

Возглавил список полузащитник Роман Зобнин, пробежавший на турнире 63 километра. Пятое место занял 38-летний Сергей Игнашевич – 53 километра.

Также в первую пятерку вошли защитник Марио Фернандес, хавбек Александр Головин и защитник Илья Кутепов.

1. Роман Зобнин – 63 км

2. Марио Фернандес – 55

3. Александр Головин – 54,8

4. Илья Кутепов – 53,2

5. Сергей Игнашевич – 53

В четвертьфинале ЧМ-2018 россияне проиграли сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).