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  • Игнашевич вошел в пятерку лучших по пробегу на ЧМ-2018. Остальные четыре места тоже заняли россияне

Игнашевич вошел в пятерку лучших по пробегу на ЧМ-2018. Остальные четыре места тоже заняли россияне

10 июля 2018, 14:23
29

Пятеро игроков сборной России показали наибольший пробег среди всех футболистов на чемпионате мира-2018.

Возглавил список полузащитник Роман Зобнин, пробежавший на турнире 63 километра. Пятое место занял 38-летний Сергей Игнашевич – 53 километра.

Также в первую пятерку вошли защитник Марио Фернандес, хавбек Александр Головин и защитник Илья Кутепов.

1. Роман Зобнин – 63 км

2. Марио Фернандес – 55

3. Александр Головин – 54,8

4. Илья Кутепов – 53,2

5. Сергей Игнашевич – 53

В четвертьфинале ЧМ-2018 россияне проиграли сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Кутепов Илья Зобнин Роман Фернандес Марио Головин Александр
Комментарии (29)
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ЖОРРО
1531222397
Это все из-за доп. времени....))))
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insider_retro
1531222467
Это тот случай, когда пробег по России только добавляет бонусов и уважения!..))
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Avaretz
1531223722
Нет техники, мастерства, тактики, тогда прессингуй и разрушай у кого она есть
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Saang (SCR)
1531224628
Игнашевич с пробегом, отдам недорого!
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Igreks
1531225280
Мельдоний таки рулит))))
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woyser
1531225481
Три защитника! Из атакующих, только Головин. А где герой Дзюба? Сколько он пробегал, или простоял в штрафной?
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Zenmaster
1531230394
Значит так надо было -- результат есть !!!
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Патронташ
1531233288
Результат хорош.Спору нет.На этом ЧМ мы(без обид и здраво)-большая футбольная Исландия. Вызвали всеобщий восторг. И теперь ищем уж очень чрезмерно везде подходящую статистику и хвалебные отзывы.Что б снова и снова сердце умилялось. Все эти "пробеги", лучшие по игре в защите...До одной четвертой ЧМ много команд доходило. Хозяйских особенно. Был ли это такой же единичный случай ,заквашенный на элитной жеребьевке,благоприятном календаре, везении в игре, всеобщем настрое команды и тренера? Увидим. Отбор и надеюсь финальная часть ЧЕ-20 все расставят на места.
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OfaZavr
1531237640
тот редкий случай когда на всех местах только наши, ну молодцы прям марафонцы и спринтеры))
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zigbert
1531244241
Это еще раз говорит о хорошей функциональной подготовке нашей сборной.
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