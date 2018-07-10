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    Игнашевич вошел в пятерку лучших по пробегу на ЧМ-2018. Остальные четыре места тоже заняли россияне

    Пятеро игроков сборной России показали наибольший пробег среди всех футболистов на чемпионате мира-2018.

    Возглавил список полузащитник Роман Зобнин, пробежавший на турнире 63 километра. Пятое место занял 38-летний Сергей Игнашевич – 53 километра.

    Также в первую пятерку вошли защитник Марио Фернандес, хавбек Александр Головин и защитник Илья Кутепов.

    1. Роман Зобнин – 63 км

    2. Марио Фернандес – 55

    3. Александр Головин – 54,8

    4. Илья Кутепов – 53,2

    5. Сергей Игнашевич – 53

    В четвертьфинале ЧМ-2018 россияне проиграли сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2018 14:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 июля 2018, 20:43

      Реально бегал, конечно, только Фернандес, ну, отчасти Головин с ускорениями. Остальные трусцой.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:37

      Это еще раз говорит о хорошей функциональной подготовке нашей сборной.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 18:47

      тот редкий случай когда на всех местах только наши, ну молодцы прям марафонцы и спринтеры))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 июля 2018, 17:34

      Результат хорош.Спору нет.На этом ЧМ мы(без обид и здраво)-большая футбольная Исландия. Вызвали всеобщий восторг. И теперь ищем уж очень чрезмерно везде подходящую статистику и хвалебные отзывы.Что б снова и снова сердце умилялось. Все эти "пробеги", лучшие по игре в защите...До одной четвертой ЧМ много команд доходило. Хозяйских особенно. Был ли это такой же единичный случай ,заквашенный на элитной жеребьевке,благоприятном календаре, везении в игре, всеобщем настрое команды и тренера? Увидим. Отбор и надеюсь финальная часть ЧЕ-20 все расставят на места.

      5
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Патронташ 10 июля 2018, 18:03

      Что могла противопоставить сборная России сыгранным и более техничным командам? Только самоотдачу на протяжении всего матча... поэтому большое количество пробега не удивительно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Sanirin79 10 июля 2018, 20:44

      Никто и не спорит.Преподается только это так, что в футболе главное большой пробег. А оборотная сторона медали в этом есть? Я считаю есть.Раз так много бегали-значит плохо держали мяч, большая беда с точными длинными и особенно средними передачами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Патронташ 10 июля 2018, 21:47

      Можно посмотреть и по другому... команда не только вместе оборонялась но и в атаку бегали все вместе.... отсюда и у защитников большой километраж. Однако не спорю, что величина пробега по полю не показатель класса команды

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 10 июля 2018, 17:08

      Интересно было бы посмотреть весь список сборной по пробегу. Мне почему-то кажется, что меньше всех пробежал Черышев.
      ПС. Головин играл не все матчи, поэтому по пробегу скорее всего он выше (после Испании, если не ошибаюсь у него было за 16 км. за матч)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 10 июля 2018, 16:59

      А за 90 мин игры кто лутщий (не считая дополнительного времени )?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 июля 2018, 16:52

      Что не говори, а бегать мы умеем.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 июля 2018, 16:46

      Значит так надо было -- результат есть !!!

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июля 2018, 16:14

      За дурной головой,ногам покоя нет...

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 июля 2018, 15:24

      Три защитника! Из атакующих, только Головин. А где герой Дзюба? Сколько он пробегал, или простоял в штрафной?

      -1
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