Игнашевич вошел в пятерку лучших по пробегу на ЧМ-2018. Остальные четыре места тоже заняли россияне

Пятеро игроков сборной России показали наибольший пробег среди всех футболистов на чемпионате мира-2018.
Возглавил список полузащитник Роман Зобнин, пробежавший на турнире 63 километра. Пятое место занял 38-летний Сергей Игнашевич – 53 километра.
Также в первую пятерку вошли защитник Марио Фернандес, хавбек Александр Головин и защитник Илья Кутепов.
1. Роман Зобнин – 63 км
2. Марио Фернандес – 55
3. Александр Головин – 54,8
4. Илья Кутепов – 53,2
5. Сергей Игнашевич – 53
В четвертьфинале ЧМ-2018 россияне проиграли сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
Источник: Чемпионат.ком