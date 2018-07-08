Шалимов: «Не думаю, что многие из игроков сборной России после ЧМ-2018 уедут на Запад»

Главный тренер «Химок», бывший игрок сборной России Игорь Шалимов выразил точку зрения, что немногие из футболистов нашей команды уедут в западные чемпионаты после мирового первенства-2018.

«Не думаю, что многие уедут на Запад, как это было после Евро-2008. Западные клубы смотрят, прежде всего, на атаку, а там мы проявили себя не особенно. По 25-30 миллионов вряд ли предложат, а за 8 вряд ли кого-то отдадут. Отличие от Евро-2008 в том, что после Голландии все тогда были восхищены атакой. Сейчас такого нет, мы качественно оборонялись, но атакой не восхитили.

С другой стороны, то, что не уедут – это плохо для сборной, но хорошо для внутреннего чемпионата. Люди захотят посмотреть героев ЧМ-2018 вживую, и посещаемость будет расти», – сказал специалист.

Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.