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  • Шалимов: «Не думаю, что многие из игроков сборной России после ЧМ-2018 уедут на Запад»

Шалимов: «Не думаю, что многие из игроков сборной России после ЧМ-2018 уедут на Запад»

8 июля 2018, 23:16
6

Главный тренер «Химок», бывший игрок сборной России Игорь Шалимов выразил точку зрения, что немногие из футболистов нашей команды уедут в западные чемпионаты после мирового первенства-2018.

«Не думаю, что многие уедут на Запад, как это было после Евро-2008. Западные клубы смотрят, прежде всего, на атаку, а там мы проявили себя не особенно. По 25-30 миллионов вряд ли предложат, а за 8 вряд ли кого-то отдадут. Отличие от Евро-2008 в том, что после Голландии все тогда были восхищены атакой. Сейчас такого нет, мы качественно оборонялись, но атакой не восхитили.

С другой стороны, то, что не уедут – это плохо для сборной, но хорошо для внутреннего чемпионата. Люди захотят посмотреть героев ЧМ-2018 вживую, и посещаемость будет расти», – сказал специалист.

Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Химки Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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Мары
1531083961
Посещаемость будет расти, если добрый дядя Вова последние копейки не отберёт. Он может..Он добрый.
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Урия Гип
1531094524
Никто. Головин не Аршавин, даже неблизко.
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kykyi
1531105446
Теперь на них цена внутри страны подскочит, будут ходить "пальцы веером", а на западе они, как не были нужны никому, так и не нужны сейчас. Если только Абрамович в виде спонсорской помощи РФПЛ купит кого нибудь для Витесса.
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OfaZavr
1531114431
согласен, многие вряд ли. может и уедет кто-нибудь, но не больше одного-двух.
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Cromathaar
1531117207
Ну, Черышев своими голами восхитил, но он правда *уже* оттуда :) Да и у Дзюбы мяч хрен заберешь, если про "Кардифф" слухи правдивые, то почему бы и нет. А Головин, Фернандес и Зобнин - ну тут вопрос, насколько глубока зона комфорта.
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zigbert
1531208805
Большого оттока конечно не будет.
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