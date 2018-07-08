Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Не думаю, что многие из игроков сборной России после ЧМ-2018 уедут на Запад»

    Главный тренер «Химок», бывший игрок сборной России Игорь Шалимов выразил точку зрения, что немногие из футболистов нашей команды уедут в западные чемпионаты после мирового первенства-2018.

    «Не думаю, что многие уедут на Запад, как это было после Евро-2008. Западные клубы смотрят, прежде всего, на атаку, а там мы проявили себя не особенно. По 25-30 миллионов вряд ли предложат, а за 8 вряд ли кого-то отдадут. Отличие от Евро-2008 в том, что после Голландии все тогда были восхищены атакой. Сейчас такого нет, мы качественно оборонялись, но атакой не восхитили.

    С другой стороны, то, что не уедут – это плохо для сборной, но хорошо для внутреннего чемпионата. Люди захотят посмотреть героев ЧМ-2018 вживую, и посещаемость будет расти», – сказал специалист.

    Россияне на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 10:46

      Большого оттока конечно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 9 июля 2018, 09:20

      Ну, Черышев своими голами восхитил, но он правда *уже* оттуда :) Да и у Дзюбы мяч хрен заберешь, если про "Кардифф" слухи правдивые, то почему бы и нет. А Головин, Фернандес и Зобнин - ну тут вопрос, насколько глубока зона комфорта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:33

      согласен, многие вряд ли. может и уедет кто-нибудь, но не больше одного-двух.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июля 2018, 06:04

      Теперь на них цена внутри страны подскочит, будут ходить "пальцы веером", а на западе они, как не были нужны никому, так и не нужны сейчас. Если только Абрамович в виде спонсорской помощи РФПЛ купит кого нибудь для Витесса.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 июля 2018, 03:02

      Никто. Головин не Аршавин, даже неблизко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июля 2018, 00:06

      Посещаемость будет расти, если добрый дядя Вова последние копейки не отберёт.
      Он может..Он добрый.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11