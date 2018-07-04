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    Саутгейт: «Горжусь сборной Англией: мы контролировали игру все 90 минут. Это была особенная ночь»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против колумбийцев (1:1). Британцы прошли дальше благодаря победе в серии пенальти.

    «Я очень горжусь тем, как сыграла моя команда. Я думаю, мы контролировали игру все 90 минут. Это особенно впечатляюще от молодых игроков. Мы были дисциплинированы и проявили большое упорство.

    К следующему раунду нам надо восстановиться. Очень важно, мы смогли обыграть Колумбию на стадионе, где наших болельщиков было в пять раз меньше. Это была особенная ночь для всех.

    У нас всe было нормально, но порой не хватало комбинаций, не получался последний пас. Первые 90 минут мы старались не обнажать тылы, во втором экстратайме у нас были полумоменты. В целом, мы были уверены в том, что делаем, и верили в себя до конца», – сказал тренер.

    В следующем раунде Англия сыграет со Швецией.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2018 01:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 июля 2018, 06:27

      А надо было 95;) Тогда б до пенальти не дошло.

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 4 июля 2018, 03:08

      сборной Англии, умники епта

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