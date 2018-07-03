Колумбийца Санчеса угрожают убить. Он привез два пенальти

Антигерой, которому желают расправы.

Кажется, Карлосу Санчесу суждено стать самым парадоксальным игроком чемпионата мира. Уже в первом матче против Японии 32-летний полузащитник начудил. Санчес удалился на отметке в 2 минуты и 56 секунд. Удаление стало вторым самым быстрым в истории, а колумбийцы в итоге проиграли матч. Пенальти за фол Санчеса японцы естественно реализовали.

Карлос Санчес – качественный футболист, которого ценят в топ-лигах. Половину этого сезона он провел «Фиорентине», а потом доигрывал в «Эспаньоле». Нигде Санчес не был ключевым игроком, но уровень держал. Для сборной Колумбии он очень важен, хотя болельщики винят во всех бедах именно Санчеса. После матча с Японией ему желали расправы и сравнивали с Эскобаром, которого после ЧМ-1994 застрелили за автогол.

Полиция начала расследование, а партнеры поддержали Санчеса. Колумбиец вернулся в игре с Сенегалом и даже отыграл надежно. Учетные записи главных критиков заблокировали, но теперь у колумбийских болельщиков появился новый повод для злости. Карлос Санчес не удержал Кейна и привез пенальти в самый важный момент. В 1/8 финала такие вещи уже не прощаются.

Теперь к нему примерно такое отношение:

Англичане забили и разрушили всю оборонительную тактику Колумбии. Карлос Санчес облажался, а на 79-й минуте его поменяли. Чтобы не успел сотворить что-то еще.

Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно