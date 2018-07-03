Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колумбийца Санчеса угрожают убить. Он привез два пенальти


    3
    Голосов: 3
    03.07.2018 22:40
    Антигерой, которому желают расправы.

    Кажется, Карлосу Санчесу суждено стать самым парадоксальным игроком чемпионата мира. Уже в первом матче против Японии 32-летний полузащитник начудил. Санчес удалился на отметке в 2 минуты и 56 секунд. Удаление стало вторым самым быстрым в истории, а колумбийцы в итоге проиграли матч. Пенальти за фол Санчеса японцы естественно реализовали.

    Карлос Санчес – качественный футболист, которого ценят в топ-лигах. Половину этого сезона он провел «Фиорентине», а потом доигрывал в «Эспаньоле». Нигде Санчес не был ключевым игроком, но уровень держал. Для сборной Колумбии он очень важен, хотя болельщики винят во всех бедах именно Санчеса. После матча с Японией ему желали расправы и сравнивали с Эскобаром, которого после ЧМ-1994 застрелили за автогол.

    Полиция начала расследование, а партнеры поддержали Санчеса. Колумбиец вернулся в игре с Сенегалом и даже отыграл надежно. Учетные записи главных критиков заблокировали, но теперь у колумбийских болельщиков появился новый повод для злости. Карлос Санчес не удержал Кейна и привез пенальти в самый важный момент. В 1/8 финала такие вещи уже не прощаются.

    Теперь к нему примерно такое отношение:

    Англичане забили и разрушили всю оборонительную тактику Колумбии. Карлос Санчес облажался, а на 79-й минуте его поменяли. Чтобы не успел сотворить что-то еще.

    Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 июля 2018, 14:42

      как раз вчера пили пиво с колумбийцами в баре на Никольской. такие милые дружелюбные люди, кажется что любят всю планету))) не могу представить чтобы такие угрожали кому-то. Кстати очень классную мысль они выдали: мол победит самая дружная команда. Ни наличие звезд, ни крутая тактика, ни супертренер по их мнению не может сравнится с силой коллектива в котором есть...блин, в русском слова даже такого нет, попробую из трех: дружба+взаимопонимание+совместная работа в купе с командным духом...так как то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Мария Мария 4 июля 2018, 17:20

      Где на Никольской?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 июля 2018, 10:42

      Не повезло парню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июля 2018, 00:58

      В Колумбии уже не 90-ые, так что ему ничего и никто не угрожает... Расслабьтесь и не гоните волну...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Superviser77 4 июля 2018, 02:32

      Так и фамилия у него Санчес, а не Эскобар. Жаль того парня, что убили.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Deni$23 > Superviser77 4 июля 2018, 19:25

      Ошибаешься. В Южной Америке убийства по тем или иным причинам игроков, судей распространено и по сей день. Если обезумевший фанат угрожает, это может закончится печально.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore > Чуни Муни 5 июля 2018, 09:45

      Дон Пабло и его верные сикарио =)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11