Колумбийца Санчеса угрожают убить. Он привез два пенальти

Кажется, Карлосу Санчесу суждено стать самым парадоксальным игроком чемпионата мира. Уже в первом матче против Японии 32-летний полузащитник начудил. Санчес удалился на отметке в 2 минуты и 56 секунд. Удаление стало вторым самым быстрым в истории, а колумбийцы в итоге проиграли матч. Пенальти за фол Санчеса японцы естественно реализовали.
Карлос Санчес – качественный футболист, которого ценят в топ-лигах. Половину этого сезона он провел «Фиорентине», а потом доигрывал в «Эспаньоле». Нигде Санчес не был ключевым игроком, но уровень держал. Для сборной Колумбии он очень важен, хотя болельщики винят во всех бедах именно Санчеса. После матча с Японией ему желали расправы и сравнивали с Эскобаром, которого после ЧМ-1994 застрелили за автогол.
Полиция начала расследование, а партнеры поддержали Санчеса. Колумбиец вернулся в игре с Сенегалом и даже отыграл надежно. Учетные записи главных критиков заблокировали, но теперь у колумбийских болельщиков появился новый повод для злости. Карлос Санчес не удержал Кейна и привез пенальти в самый важный момент. В 1/8 финала такие вещи уже не прощаются.
#ColombiaInghilterra, #Sanchez ferma così #Kane (V.M. 18 anni). Forse è proprio l’inglese che inzia la trattenuta, ma arbitro e #VAR non hanno dubbi: penalty e #Inghilterra in vantaggio (credits Mediaset).— Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) 3 июля 2018 г.
Rigore giusto?#COLENG #WorldCup2018 pic.twitter.com/6v4siEgnQG
Теперь к нему примерно такое отношение:
#sanchez #EnglandvsColombia pic.twitter.com/pCrsxjCEqT— LynnsDelighted (@LynnsDelighted) 3 июля 2018 г.
Англичане забили и разрушили всю оборонительную тактику Колумбии. Карлос Санчес облажался, а на 79-й минуте его поменяли. Чтобы не успел сотворить что-то еще.