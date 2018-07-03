Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

Колумбийцы и англичане устроили шоу.

В первом тайме матча Колумбии и Англии доминировали англичане. Кейн упустил классный момент, но команды запомнились совсем не игрой. Джордана Хендерсона легко задели головой в грудь и подбородок. Англичанин свалился так, будто столкнулся с головой Зидана. Вчера подобное исполнял Неймар, а теперь все награды и внимание уходят к Хендо.

Хотя бы за то, как именно английский полузащитник схватился за лицо. Ударивший его Барриос получил желтую карточку скорее за агрессию, чем за силу удара.

twit text — Stuart Newman (@SJNstuartnewman) 3 июля 2018 г.

Над Хендерсоном смеются:

twit text — TheWayISeeLiverpool (@Lpool_Pics_2013) 3 июля 2018 г.

И сравнивают с Неймаром.

twit text — Richard McElroy (@Messier_thirty1) 3 июля 2018 г.