Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно


    4.3
    Голосов: 6
    03.07.2018 22:05
    Колумбийцы и англичане устроили шоу.

    В первом тайме матча Колумбии и Англии доминировали англичане. Кейн упустил классный момент, но команды запомнились совсем не игрой. Джордана Хендерсона легко задели головой в грудь и подбородок. Англичанин свалился так, будто столкнулся с головой Зидана. Вчера подобное исполнял Неймар, а теперь все награды и внимание уходят к Хендо.

    Хотя бы за то, как именно английский полузащитник схватился за лицо. Ударивший его Барриос получил желтую карточку скорее за агрессию, чем за силу удара.

    Над Хендерсоном смеются:

    И сравнивают с Неймаром.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 июля 2018, 18:38

      Ему же голову послу удара пришивали, а вы тут шутки шутите!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 июля 2018, 17:00

      Только в футболе такая фигня творится, как девочки.....пусть на хоккеистов равняются или регбистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 4 июля 2018, 10:16

      Между симуляцией и преувеличением с целью привлечь внимание судьи есть грань. И мне кажется, Хендерсон её не перешёл. Колумбиец ведь действительно вел себя неадекватно. Но я согласен, что на красную тут всё же не тянуло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июля 2018, 07:25

      Хендерсон, конечно, цирк устроил, но и колумбиец тоже странно себя повёл. Ну никак это на красную не тянуло, правильно, что ЖК. Не наказать - тоже было бы ошибкой. Современный футбол, что тут скажешь. А у колумбийцев нервишки шалили весь матч.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июля 2018, 00:55

      С х...ли симуляция?! Попробуйте себе в челюсть чутка кулаком или ладонью ударить... На видео нет никакой симуляции,так могут сказать только полные профаны топящие за "кувыркающегося" бразилу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 4 июля 2018, 00:14

      Англичане только у Конан Дойла порядочные джентльмены, а в жизни...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 июля 2018, 00:12

      Лохи островные!!!Позор!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      Rodina47 4 июля 2018, 00:04

      Симуляция!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июля 2018, 22:49

      Головой в подбородок и это симуляция??? Само по себе неприятно, а мог еще и язык прикусить

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > ufos73 4 июля 2018, 18:39

      А если бы у него граната во рту была?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sochi-2013 4 июля 2018, 21:03

      Тогда бы матч закончили не доиграв )))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > ufos73 4 июля 2018, 21:20

      пришили бы. Неймару за тайм несколько раз ноги пришивают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 3 июля 2018, 22:28

      Англичане ведут себя грязно
      .Сегодня я не за них.
      Судья не справляется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > ROMAN63new 4 июля 2018, 19:05

      Англичане ведут грязно ? Англичане были в красной форме :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11