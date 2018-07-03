Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

В первом тайме матча Колумбии и Англии доминировали англичане. Кейн упустил классный момент, но команды запомнились совсем не игрой. Джордана Хендерсона легко задели головой в грудь и подбородок. Англичанин свалился так, будто столкнулся с головой Зидана. Вчера подобное исполнял Неймар, а теперь все награды и внимание уходят к Хендо.
Хотя бы за то, как именно английский полузащитник схватился за лицо. Ударивший его Барриос получил желтую карточку скорее за агрессию, чем за силу удара.
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— Stuart Newman (@SJNstuartnewman) 3 июля 2018 г.
Над Хендерсоном смеются:
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— TheWayISeeLiverpool (@Lpool_Pics_2013) 3 июля 2018 г.
И сравнивают с Неймаром.
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— Richard McElroy (@Messier_thirty1) 3 июля 2018 г.
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— Nick Mercer (@MerryMrMercer) 3 июля 2018 г.