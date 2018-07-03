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Саутгейт: «Россию нужно уважать, она выбила Испанию»

3 июля 2018, 01:32
4

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейет поделился мнением о сетке английской команды на ЧМ.

«Много разговоров о том, что мы попали в простую часть сетки. О том, что до финала мы не встретимся с главными фаворитами, в том числе теперь вылетела Испания. Но разве вылет фаворитов не говорит о том, что им противостояли сильные команды?

Германия вылетела не просто так, ее обыграли достойные соперники. То же самое касается Испании. Если Россия ее выбила, нужно ее уважать.

Но в любом случае мы даже не думаем, что будет после завтрашнего матча с Колумбией. Потому что Англия уже много раз была в такой позиции, и все эти преждевременные размышления ни к чему хорошему не приводили. Мы не хотим снова попадать в эту ловушку», – сказал Саутгейт.

Матч Колумбия – Англия пройдет 3 июля в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Англия Россия Саутгейт Гарет
Комментарии (4)
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спанчес
1530587864
колумбия победит в основное время
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KOLBIS
1530592086
А сегодня вы поедете к королеве...
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Gorasul
1530599842
Как всегда столько понтов.... Определённо англия не команда звезда, крепкий середняк. НО как обычно саксы себя считают пупом земли!
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Marley Bob
1530604522
уважать необходимо абсолютно любого соперника.если поступить иначе,то придется после об этом сильно пожалеть.примеров тому масса.
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