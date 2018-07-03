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    Саутгейт: «Россию нужно уважать, она выбила Испанию»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейет поделился мнением о сетке английской команды на ЧМ.

    «Много разговоров о том, что мы попали в простую часть сетки. О том, что до финала мы не встретимся с главными фаворитами, в том числе теперь вылетела Испания. Но разве вылет фаворитов не говорит о том, что им противостояли сильные команды?

    Германия вылетела не просто так, ее обыграли достойные соперники. То же самое касается Испании. Если Россия ее выбила, нужно ее уважать.

    Но в любом случае мы даже не думаем, что будет после завтрашнего матча с Колумбией. Потому что Англия уже много раз была в такой позиции, и все эти преждевременные размышления ни к чему хорошему не приводили. Мы не хотим снова попадать в эту ловушку», – сказал Саутгейт.

    Матч Колумбия – Англия пройдет 3 июля в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 01:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 июля 2018, 10:55

      уважать необходимо абсолютно любого соперника.если поступить иначе,то придется после об этом сильно пожалеть.примеров тому масса.

      2
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 3 июля 2018, 09:37

      Как всегда столько понтов.... Определённо англия не команда звезда, крепкий середняк. НО как обычно саксы себя считают пупом земли!

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:28

      А сегодня вы поедете к королеве...

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июля 2018, 06:17

      колумбия победит в основное время

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