Смертин – игрокам сборной России: «Все зависит только от вас. Выходите и выкладывайтесь без остатка»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Эксперт призвал футболистов выложиться на поле.

«Ребята, сборная России! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни — домашний чемпионата мира, плей-офф и Испания в соперниках.

Мы с ними играли на Евро, уступили 0:1, и это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настала ваша очередь сделать всe для победы.

Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда, и всe зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!» – написал Смертин.

Матч начнется в 17:00 по Москве.

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