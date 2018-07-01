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    Смертин – игрокам сборной России: «Все зависит только от вас. Выходите и выкладывайтесь без остатка»

    Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Эксперт призвал футболистов выложиться на поле.

    «Ребята, сборная России! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни — домашний чемпионата мира, плей-офф и Испания в соперниках.

    Мы с ними играли на Евро, уступили 0:1, и это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настала ваша очередь сделать всe для победы.

    Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда, и всe зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!» – написал Смертин.

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: Instagram

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    01.07.2018 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 июля 2018, 13:17

      ошибаешься смертин не всё зависит от игроков ! игроки как раз выкладываются на все 100 ! здесь нужен хороший тренер ,который бы и набрал хороших игроков и поставил игру !...но есть в нашем футболе некомпетентный решала-это мУТКО !

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 1 июля 2018, 12:50

      Леха все правильно сказал....Вдобавок фаворитов на этом ЧМ нет...

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