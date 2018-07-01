Сантуш: «Мы не смогли контролировать действия Кавани и Суареса»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против уругвайцев (1:2) оценил игру форвардов соперника Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

«Мы не были готовы контролировать действия Суареса и Кавани, в них не было четкой схемы.Были навесы справа, слева, они прекрасно работали и взаимодействовали.

Но Уругвай никогда так раньше не забивал, как это было в первом голе. Пас Кавани на Суареса, а потом обратный навес – и гол», – сказал португалец.

В 1/4 финала уругвайцы сыграют с французами.

Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани