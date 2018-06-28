ЧМ-2018. Бельгия выиграла у Англии и вышла из группы с первого места

Сборная Бельгии обыграла Англию в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:0. Единственный гол забил Аднан Янузай.

Бельгийцы заняли первое место в группе с 9 очками, англичане с 6 очками – вторые.

Чемпионат мира-2018. Группа G. 3-й тур

Англия – Бельгия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Янузай, 51.

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунс (Магуайр, 46), Кэхилл, Джонс, Делф, Александр-Арнольд (Уэлбек, 79), Дайер, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Вермален (Компани, 51), Боята, Дендонкер, Феллайни, Торган Азар, Тилеманс, Дембеле, Шадли, Янузай (Мертенс, 86), Батчуайи.

Предупреждения: нет – Тилеманс, 19; Дендонкер, 33.

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Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше