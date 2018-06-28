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  • ЧМ-2018. Бельгия выиграла у Англии и вышла из группы с первого места

ЧМ-2018. Бельгия выиграла у Англии и вышла из группы с первого места

28 июня 2018, 22:50
7

Сборная Бельгии обыграла Англию в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:0. Единственный гол забил Аднан Янузай.

Бельгийцы заняли первое место в группе с 9 очками, англичане с 6 очками – вторые.

Чемпионат мира-2018. Группа G. 3-й тур

Англия – Бельгия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Янузай, 51.

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунс (Магуайр, 46), Кэхилл, Джонс, Делф, Александр-Арнольд (Уэлбек, 79), Дайер, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Вермален (Компани, 51), Боята, Дендонкер, Феллайни, Торган Азар, Тилеманс, Дембеле, Шадли, Янузай (Мертенс, 86), Батчуайи.

Предупреждения: нет – Тилеманс, 19; Дендонкер, 33.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бельгия Англия
Комментарии (7)
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VAD07
1530215450
Англичане красавцы, играя пешком слили матч и попали в проходную сетку. Из сильных сопов, пожалуй, Хорваты. Хотя я в них не верю, достаточно вспомнить группу на евро 2016 где они всех порвали а затем об@ср@лись с португесами.
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САНЁК17
1530215513
Порядочные англосаксы слабые
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BRO_football
1530215600
Панама с Тунисом интереснее сыграли
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T_REX
1530215777
Скутище
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Almazovich
1530219934
Бельгия играла лучше и забила! Хотя игра была скучная! Похоже Англия играла на ничью. С такой игрой Англии дальше будет сложно.
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zigbert
1530252404
Бельгийцы выглядели по интересней.
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OfaZavr
1530257539
да уж, не оправдала игра ожиданий, бельгийцы хоть как-то старались а англичане дожидались финального свистка.
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