Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше

Адский расклад из-за турнирной сетки.

Одними из первых на убийственные расклады чемпионата мира среагировали бельгийские журналисты. Издание HLN обратилось к главному тренеру сборной Бельгии с вопросом о том, хочет ли он победы в группе. По сетке плей-офф кажется, что первое место перед играми на вылет действительно намного хуже второго. Из приятных и не совсем важных бонусов – лишний выходной и большинство игр в Москве.

Хуже всего то, что проигравший в матче Англии и Бельгии попадает в 1/8 финала на Колумбию. Для него это просто единственный минус. Пусть победить в такой игре немного сложно, но в четвертьфинале их будет ждать победитель пары Швейцарии и Швеции. Первая команда в плей-офф сыграет с Японией, а потом сразу попадает в рубку с Бразилией (почти точно) или с Мексикой. В полуфинале будет еще какой-нибудь топ. Зато в другой половине сетки из команд-лидеров есть только Испания.

Что ответил Роберто? Вместе с англичанами бельгийцы сделали все, чтобы в этой игре сыграть не на победу. Мартинес выпустил в составе Янузая, Торгана Азара и Батшуайи, у Англии на этом фоне вышли Арнолд, Делф, Варди. Составы команд явно не оптимальные.

У Англии восемь изменений по сравнению с последним матчем, у Бельгии – девять

twit text — Чемпионат мира FIFA 2018@fifaworldcup_ru28 июня 2018 г.

«Ждал этот матч, но теперь не жду. Пойду лучше поужинаю», – так отреагировал Сеск Фабрегас, когда увидел происходящее.

twit text — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 28 июня 2018 г.

Ударов было мало, но в начале второго тайма шедевр сотворил Янузай. Правда, первый гол Аднана за сборную Бельгии затмило то, что случилось с Батшуайи.

Без комментариев.

twit text — World Cup Tips (@WorIdCupTips) 28 июня 2018 г.

Бельгия заняла первое место. Англия осталась второй и попала в легкую сетку. Кажется, таким скучным результатом довольны все.

Но красота в этом матче тоже есть: