Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше


    3.2
    Голосов: 9
    28.06.2018 21:40
    Адский расклад из-за турнирной сетки.

    Одними из первых на убийственные расклады чемпионата мира среагировали бельгийские журналисты. Издание HLN обратилось к главному тренеру сборной Бельгии с вопросом о том, хочет ли он победы в группе. По сетке плей-офф кажется, что первое место перед играми на вылет действительно намного хуже второго. Из приятных и не совсем важных бонусов – лишний выходной и большинство игр в Москве.

    Хуже всего то, что проигравший в матче Англии и Бельгии попадает в 1/8 финала на Колумбию. Для него это просто единственный минус. Пусть победить в такой игре немного сложно, но в четвертьфинале их будет ждать победитель пары Швейцарии и Швеции. Первая команда в плей-офф сыграет с Японией, а потом сразу попадает в рубку с Бразилией (почти точно) или с Мексикой. В полуфинале будет еще какой-нибудь топ. Зато в другой половине сетки из команд-лидеров есть только Испания.

    Что ответил Роберто? Вместе с англичанами бельгийцы сделали все, чтобы в этой игре сыграть не на победу. Мартинес выпустил в составе Янузая, Торгана Азара и Батшуайи, у Англии на этом фоне вышли Арнолд, Делф, Варди. Составы команд явно не оптимальные.

    У Англии восемь изменений по сравнению с последним матчем, у Бельгии – девять

    «Ждал этот матч, но теперь не жду. Пойду лучше поужинаю», – так отреагировал Сеск Фабрегас, когда увидел происходящее.

    Ударов было мало, но в начале второго тайма шедевр сотворил Янузай. Правда, первый гол Аднана за сборную Бельгии затмило то, что случилось с Батшуайи.

    Без комментариев.

    Бельгия заняла первое место. Англия осталась второй и попала в легкую сетку. Кажется, таким скучным результатом довольны все.

    Но красота в этом матче тоже есть:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 30 июня 2018, 06:48

      правильно надо менять систему.а то в место хорошего футбола видим унылую игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 29 июня 2018, 08:24

      Надо избавляться от старой системы и вводить новую. По завершении группового этапа проводить новую жеребьевку. По корзинам с первыми и вторыми. Иначе и дальше будет подобный спектакль. Люди бабло потратили на поездку и поход на стадион кто-то даже возможно специально приезжал именно на этот матч, а тут такая клоунада вроде товарняка.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > АртурZaСМ 29 июня 2018, 11:15

      Полностью согласен. Почему нельзя сделать как в ЛЧ или ЛЕ. Это реально займет не так много времени, а зрелищности точно добавит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > АртурZaСМ 29 июня 2018, 18:42

      СОГЛАСЕН!!! В футболе, честно говоря надо менять многое, если НЕ ВСЁ!!! Правила НАСТОЛЬКО УСТАРЕЛИ, что мало интересного чего можно увидеть на полях!!! Зато несправедливости и ПОЛНОЙ АЛОГИЧНОСТИ происходящего - ПОЛНО!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 29 июня 2018, 06:51

      Ещё один спектакль сыгран.до конца его отыграли англичане.такие представления все равно выходят боком,будем надеяться,что и в этот раз исключения не произойдёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 29 июня 2018, 05:43

      Наши опять всей командой свой конец оттянули на день.Был во время войны доп паёк назывался умри днем позже но это не тот случай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 29 июня 2018, 01:04

      Надо делать жеребьёвки, чтобы никто не выбирал себе сетку.... А то как-то не очень....

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 28 июня 2018, 23:20

      Жаль наших болельщиков, последняя игра в Калининграде. Игра г...но. Такую игру смотрели и в ФНЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 28 июня 2018, 23:04

      Весело )) Каркас ворот тоже играет! ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 28 июня 2018, 22:02

      А в случае ничьей у них победителя тоже будут определять по количеству карточек? По забитым-пропущенным у обеих команд 8:2, очная встреча в таком случае тоже не поможет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Freyk 29 июня 2018, 11:16

      да, в случае ничьей по желтым в матче с первого места выходила Англия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67332

      portero 28 июня 2018, 21:47

      игра завершится 0-0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 28 июня 2018, 21:46

      Стратеги...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11