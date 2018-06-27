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  • Ригони: «Стадион «Зенита» – лучший из всех на чемпионате мира-2018»

Ригони: «Стадион «Зенита» – лучший из всех на чемпионате мира-2018»

27 июня 2018, 17:28
7

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони назвал лучший, по его мнению, стадион чемпионата мира-2018. Также он высказал уверенность, что сборная Аргентины обыграет Францию в 1/8 финала турнира.

– Как по телевизору смотрелась домашняя арена «Зенита» – стадион «Санкт-Петербург»?

– Картинка была великолепной! Мне вообще кажется наш стадион – лучший из всех на чемпионате мира. Но увидеть на нем матч сборных стало чем-то новым интересным.

– Месси забил на стадионе «Санкт-Петербург» сотый гол чемпионата мира в России. Вам приятно?

– И мы, и стадион – все этого заслужили. И, конечно, Лео Месси, который провел на нашей арене фантастическую игру. Решил ее исход, забив в самый нужный момент, как это он в принципе делал всегда. Если не ошибаюсь, это его 65-й гол за сборную. Он это заслужил!

– Что скажете о матче 1/8 финала Аргентина – Франция?

– Уверен, что выиграет Аргентина. На кураже, особенно после такого трудного выхода из группы.

Во вторник Аргентина обыграла Нигерию (2:1) и вышла в плей-офф ЧМ-2018. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (7)
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3a/\yna
1530110490
Та ты че!?!?! Он же самый дорогой в мире как никак)))
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Гуус
1530111126
Лужники лучший стадион так то..ъ А потом бы я поставил Казань арену!! А баклан арена должна быть ну 6-7 место, как по мне нечего красивого в этой арене нет!!
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prezent2017
1530118320
Питер - культурная столица, а Морква - бескультурная. Там и стадионы - дешевки.
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Тибер
1530118436
Вам на нем играть Чемпионат России ! ))) Гордитесь! ))))
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ROSTOV SUPER
1530118731
Как можно рассуждать какой стадион лучший , если другие стадионы ты не видел , разве по телевизору !
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Makaweli
1530126854
Ясень пень лучше на постройку баклан - арена ушло столько бобла,столько все стадионы вместе взятые не стоят!
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Владислав Vlad
1530135472
Мне вообще кажется наш стадион – лучший из всех на чемпионате мира. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ему лишь КАЖЕТСЯ. )))
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