Ригони: «Стадион «Зенита» – лучший из всех на чемпионате мира-2018»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони назвал лучший, по его мнению, стадион чемпионата мира-2018. Также он высказал уверенность, что сборная Аргентины обыграет Францию в 1/8 финала турнира.

– Как по телевизору смотрелась домашняя арена «Зенита» – стадион «Санкт-Петербург»?

– Картинка была великолепной! Мне вообще кажется наш стадион – лучший из всех на чемпионате мира. Но увидеть на нем матч сборных стало чем-то новым интересным.

– Месси забил на стадионе «Санкт-Петербург» сотый гол чемпионата мира в России. Вам приятно?

– И мы, и стадион – все этого заслужили. И, конечно, Лео Месси, который провел на нашей арене фантастическую игру. Решил ее исход, забив в самый нужный момент, как это он в принципе делал всегда. Если не ошибаюсь, это его 65-й гол за сборную. Он это заслужил!

– Что скажете о матче 1/8 финала Аргентина – Франция?

– Уверен, что выиграет Аргентина. На кураже, особенно после такого трудного выхода из группы.

Во вторник Аргентина обыграла Нигерию (2:1) и вышла в плей-офф ЧМ-2018. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».