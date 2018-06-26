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    Юран – о поражении от Уругвая: «Душ, возможно, пойдет на пользу России»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран рассказал об ошибках, которые не позволили национальной команде проявить себя в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем.

    «Игра сегодня была с командой другого уровня. Уругвай – не Саудовская Аравия и не Египет. А душ, возможно, пойдет на пользу. Сборная старалась, но сама себе сделала харакири.

    Первая ошибка – первый забитый Суаресом гол. Плюс две желтые карточки. Ребята старались, но сами виноваты: остались в меньшинстве, тут уже и не было шансов. Миранчук очень старался, но оборона – не его конек», – сказал Юран.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2018 06:09
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:09

      Хотелось бы что бы слова Юрана стали пророческими.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 10:56

      лишь бы и вправду пошел на пользу а не усугубил все еще больше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 26 июня 2018, 10:50

      Фернандес - лучший, Зобнин - молодец, Акинфеев - стабилен, пару раз выручил, Кудряшов сражался как мог, Дзюба много сил тратил на эмоции по поводу решений судей и этим сбил себе прицел, Игнашевич, убирая из стенки сразу двоих чужаков, явно перестарался, убрав заодно и себя, чего этой стенке как раз и не хватило, Кутепов - так и остался ходячим ЧП, выдающим изумительные пасы сопернику, у Самедова что-то заклинило с навесами, Смолов - мистер Х...

      0
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      ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > Vitaly1960 26 июня 2018, 18:03

      Лучший - бразилец. Этим всё сказано.

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:18

      и обязательно холодный! ))))

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 07:42

      Клизьму всем...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 07:30

      Душ Шарко может помочь улучшить физическое состояние, поднять настроение, но не научит играть в футбол...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 июня 2018, 06:32

      не знаю почему,но вспоминается сказка о золотой рыбке....

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