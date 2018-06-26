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  • Юран – о поражении от Уругвая: «Душ, возможно, пойдет на пользу России»

Юран – о поражении от Уругвая: «Душ, возможно, пойдет на пользу России»

26 июня 2018, 06:09
8

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран рассказал об ошибках, которые не позволили национальной команде проявить себя в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем.

«Игра сегодня была с командой другого уровня. Уругвай – не Саудовская Аравия и не Египет. А душ, возможно, пойдет на пользу. Сборная старалась, но сама себе сделала харакири.

Первая ошибка – первый забитый Суаресом гол. Плюс две желтые карточки. Ребята старались, но сами виноваты: остались в меньшинстве, тут уже и не было шансов. Миранчук очень старался, но оборона – не его конек», – сказал Юран.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Уругвай Суарес Луис Миранчук Алексей Юран Сергей
Комментарии (8)
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84aivengo
1529983973
не знаю почему,но вспоминается сказка о золотой рыбке....
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Рубик Докоян
1529987437
Душ Шарко может помочь улучшить физическое состояние, поднять настроение, но не научит играть в футбол...
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KOLBIS
1529988160
Клизьму всем...
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Тибер
1529997512
и обязательно холодный! ))))
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Vitaly1960
1529999431
Фернандес - лучший, Зобнин - молодец, Акинфеев - стабилен, пару раз выручил, Кудряшов сражался как мог, Дзюба много сил тратил на эмоции по поводу решений судей и этим сбил себе прицел, Игнашевич, убирая из стенки сразу двоих чужаков, явно перестарался, убрав заодно и себя, чего этой стенке как раз и не хватило, Кутепов - так и остался ходячим ЧП, выдающим изумительные пасы сопернику, у Самедова что-то заклинило с навесами, Смолов - мистер Х...
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OfaZavr
1529999818
лишь бы и вправду пошел на пользу а не усугубил все еще больше.
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zigbert
1530014986
Хотелось бы что бы слова Юрана стали пророческими.
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