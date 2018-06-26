Юран – о поражении от Уругвая: «Душ, возможно, пойдет на пользу России»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран рассказал об ошибках, которые не позволили национальной команде проявить себя в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Уругваем.

«Игра сегодня была с командой другого уровня. Уругвай – не Саудовская Аравия и не Египет. А душ, возможно, пойдет на пользу. Сборная старалась, но сама себе сделала харакири.

Первая ошибка – первый забитый Суаресом гол. Плюс две желтые карточки. Ребята старались, но сами виноваты: остались в меньшинстве, тут уже и не было шансов. Миранчук очень старался, но оборона – не его конек», – сказал Юран.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

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