Форлан: «У России есть сильные и жесткие игроки. Это будет сложный матч»

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан не ждет легкого матча для своей национальной команды в игре со сборной России.

«У Уругвая есть Суарес и Кавани – это одни из лучших нападающих в мировом футболе прямо сейчас. Но не стоит забывать, что в команде также очень сильная защита. Есть немало игроков с большим опытом. Мы несколько поменяли стиль игры, у нас есть игроки с отличной техникой, а также сильный вратарь. Команда действительно хороша.

Уругвайские футболисты играют за национальную сборную уже не первый год, так что обладают необходимым опытом. Тем не менее, конечно, есть некое напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране, далеко от дома.

На самом деле не так просто будет играть против России, у нее есть сильные и жесткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч», – считает Форлан.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия пройдет в Самаре в понедельник, 26 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.