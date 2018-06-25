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    Форлан: «У России есть сильные и жесткие игроки. Это будет сложный матч»

    Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан не ждет легкого матча для своей национальной команды в игре со сборной России.

    «У Уругвая есть Суарес и Кавани – это одни из лучших нападающих в мировом футболе прямо сейчас. Но не стоит забывать, что в команде также очень сильная защита. Есть немало игроков с большим опытом. Мы несколько поменяли стиль игры, у нас есть игроки с отличной техникой, а также сильный вратарь. Команда действительно хороша.

    Уругвайские футболисты играют за национальную сборную уже не первый год, так что обладают необходимым опытом. Тем не менее, конечно, есть некое напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране, далеко от дома.

    На самом деле не так просто будет играть против России, у нее есть сильные и жесткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч», – считает Форлан.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия пройдет в Самаре в понедельник, 26 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    25.06.2018 09:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 13:47

      Интересно кого он имел в виду под "жесткими игроками".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 25 июня 2018, 11:27

      Мой прогноз Ру- Уру 1-0 на 93 минуте Игнашевич

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 25 июня 2018, 10:15

      В предстоящей игре борьба развернется за второе место. Кто больше себе забьет, - тот и победит!

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 25 июня 2018, 09:24

      нам бы с уругваем наиграть защитную схему игры...смысла рвать жилы и ломаться на поле нет...пора миранчуков и смольникова попробовать

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Ауторитетный экспэрт мамо 25 июня 2018, 12:52

      "наиграть" и Черсесов -понятия несовместимые.)))

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