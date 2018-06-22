Защитник сборной Уругвая: «Россияне показали отличный уровень в первых матчах. Хорошо, что сыграем с ними именно сейчас»

Защитник сборной Уругвая Диего Лашальт поделился мнением о команде России. 25 июня команды встретятся в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Мы очень довольны, что нам удалось выйти из группы. Но нужно серьезно готовиться к матчу с россиянами, который станет для нас решающим. Это будет сложный матч, но мы намерены играть только на победу.

На чемпионате мира все матчи трудные. Россияне показали отличный уровень в первых матчах. И нас это радует, потому что хорошо, что мы проведем матч против столь сильного соперника именно сейчас», – сказал игрок «Дженоа».

Перед заключительным матчем группового этапа россияне и уругвайцы набрали по шесть очков. Хозяева возглавляют группу A из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.