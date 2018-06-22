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    Защитник сборной Уругвая: «Россияне показали отличный уровень в первых матчах. Хорошо, что сыграем с ними именно сейчас»

    Защитник сборной Уругвая Диего Лашальт поделился мнением о команде России. 25 июня команды встретятся в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Мы очень довольны, что нам удалось выйти из группы. Но нужно серьезно готовиться к матчу с россиянами, который станет для нас решающим. Это будет сложный матч, но мы намерены играть только на победу.

    На чемпионате мира все матчи трудные. Россияне показали отличный уровень в первых матчах. И нас это радует, потому что хорошо, что мы проведем матч против столь сильного соперника именно сейчас», – сказал игрок «Дженоа».

    Перед заключительным матчем группового этапа россияне и уругвайцы набрали по шесть очков. Хозяева возглавляют группу A из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Источник: ТАСС

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    22.06.2018 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:52

      Трудно будет угадать состав обоих соперников. Может поберегут игроков основного состава? Хотя перекраивать победный состав дело рискованное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июня 2018, 17:57

      уверен зарубы не будет выйдут резервисты несколько игроков основы дадут отдохнуть и рисковать не станут в случае получения травм

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 22 июня 2018, 16:58

      Главное - без травм.

      1
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