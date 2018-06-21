Каррера: «Кутепову повезло, что он играет с Игнашевичем. Сергей может многому научить Илью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру своего защитника Ильи Кутепова в паре с армейцем Сергеем Игнашевичем. Связка действует в сборной России на чемпионате мира-2018.

«Конечно, такие турниры делают игроков «Спартака» намного сильнее. Тем более, Кутепову повезло играть в паре с опытным игроком, который может научить его многому.

И возвращение Игнашевича – только плюс. Человек, который профессионально относится к своей работе, может выступать до тех пор, пока тело выдерживает нагрузки», – сказал итальянец.

30 июня или 1 июля россияне проведут матч 1/8 финала.