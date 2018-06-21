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    Каррера: «Кутепову повезло, что он играет с Игнашевичем. Сергей может многому научить Илью»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру своего защитника Ильи Кутепова в паре с армейцем Сергеем Игнашевичем. Связка действует в сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Конечно, такие турниры делают игроков «Спартака» намного сильнее. Тем более, Кутепову повезло играть в паре с опытным игроком, который может научить его многому.

    И возвращение Игнашевича – только плюс. Человек, который профессионально относится к своей работе, может выступать до тех пор, пока тело выдерживает нагрузки», – сказал итальянец.

    30 июня или 1 июля россияне проведут матч 1/8 финала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2018 17:56
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 июня 2018, 08:53

      Опыт, полученный в боевых условиях, бесценен. Его ничем не заменишь. И неизменно потрясающий Каррера, умеющий похвалить игроков соперника, ежели они того реально заслуживают.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 22 июня 2018, 15:25

      Кутепову просто повезло, что он выходит на поле. Если бы не травмы у более достойных, то сидеть бы ему в лучшем случае на скамеечке.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июня 2018, 14:03

      Кутепов жестковат, что иногда приводит к фолам, а так хорошие перспективы.

      3
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      Рейтинг: +161

      gandyv 22 июня 2018, 08:36

      Хорошо Кутепову, что он вообще играет.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 23:39

      Между прочим, Салаха Жирик выключил.

      4
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 21 июня 2018, 23:30

      Очевидно одно, Игнашевич блестяще выбирает позицию и чувствует каждый эпизод игры и это нивелирует его недостаток в скорости. Наши полузащитники Газинский, Головин и естественно Зобнин также помогают нашей обороне не давая шансов сыграть на медлительности Сергея. Подстраховка и неразрывность между линиями вкупе с очень хорошей физической подготовкой делают нашу команду единым организмом. Что может быть, если каждый тянет одеяло в свою сторону мы сегодня наблюдали на примере сборной Аргентины, обладающей сумасшедшей линией атаки и совершенно разлаженным механизмом командной игры. Удачи нашим ребятам в дальнейшем и главное без травм!

      8
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      Рейтинг: +3120

      erma > IVANRUS777 21 июня 2018, 23:57

      Отлично сформулировано. Лично мне (это только мое мнение) очень нравится как пашет в обороне Зобнин.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 21 июня 2018, 22:42

      опыт для всех.

      6
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 июня 2018, 22:31

      Шанс просто изумительный

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 22:30

      Правильно сказал Каррера:"учиться Кутепову есть у кого".

      7
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      Рейтинг: +8757

      tesch 21 июня 2018, 22:13

      Респект Каррере.

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