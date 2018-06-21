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  • Каррера: «Кутепову повезло, что он играет с Игнашевичем. Сергей может многому научить Илью»

Каррера: «Кутепову повезло, что он играет с Игнашевичем. Сергей может многому научить Илью»

21 июня 2018, 17:56
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру своего защитника Ильи Кутепова в паре с армейцем Сергеем Игнашевичем. Связка действует в сборной России на чемпионате мира-2018.

«Конечно, такие турниры делают игроков «Спартака» намного сильнее. Тем более, Кутепову повезло играть в паре с опытным игроком, который может научить его многому.

И возвращение Игнашевича – только плюс. Человек, который профессионально относится к своей работе, может выступать до тех пор, пока тело выдерживает нагрузки», – сказал итальянец.

30 июня или 1 июля россияне проведут матч 1/8 финала.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Игнашевич Сергей Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (25)
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Чикомас
1529593212
Боюсь что ни кому не удастся чему то научить...Илью
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OfaZavr
1529598582
ему повезло что опытный Игнашевич все огрехи его подчищает и они не видны глазу болельщика как обычно в Спартаке.
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Krossmen73
1529601898
Слова Массимо лишний раз подтверждают ту простую истину что в каждой команде претендующей на многое ,особенно в обороне ,должен быть свой "дядька".Такой дядька и обучит всяким тонкостям и когда нужно всыплет пилюлей нерадивому игруле.За примерами далеко ходить не надо.Стоит вспомнить Хидиятуллина, Горлуковича,Лоськова,Мальдини,Йерро и др. Все они воспитали не одно поколение толковых защитников играя вместе с ними.Так что Илье стоит присмотреться и внять премудростям нашего сенсея от обороны.
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Мары
1529602620
Так что Илья, грызи гранит науки рядом с такими учителями. Потом в первенстве и кубках у тебя много экзаменаторов будет. Не соскучишься.
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tesch
1529608424
Респект Каррере.
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zigbert
1529609430
Правильно сказал Каррера:"учиться Кутепову есть у кого".
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vashinin
1529610134
опыт для всех.
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IVANRUS777
1529613001
Очевидно одно, Игнашевич блестяще выбирает позицию и чувствует каждый эпизод игры и это нивелирует его недостаток в скорости. Наши полузащитники Газинский, Головин и естественно Зобнин также помогают нашей обороне не давая шансов сыграть на медлительности Сергея. Подстраховка и неразрывность между линиями вкупе с очень хорошей физической подготовкой делают нашу команду единым организмом. Что может быть, если каждый тянет одеяло в свою сторону мы сегодня наблюдали на примере сборной Аргентины, обладающей сумасшедшей линией атаки и совершенно разлаженным механизмом командной игры. Удачи нашим ребятам в дальнейшем и главное без травм!
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prezent2017
1529613593
Между прочим, Салаха Жирик выключил.
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Супервайзер
1529665397
Кутепов жестковат, что иногда приводит к фолам, а так хорошие перспективы.
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