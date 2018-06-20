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  • Гончаренко: «Магнуссон? После ухода Верблума ЦСКА нужен был викинг»

Гончаренко: «Магнуссон? После ухода Верблума ЦСКА нужен был викинг»

20 июня 2018, 20:42
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход в армейский клуб из «Бристоль Сити» исландского центрального защитника Хордура Магнуссона.

«Мы долго его смотрели – качественный защитник. В связи с уходом Вернблума нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли», – сказал Гончаренко.

В прошлом сезоне Магнуссон провел в Чемпионшипе 24 матча и сделал одну голевую передачу.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Кубок ЦСКА Магнуссон Хердур Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1529517702
В футбольном игровом интеллекте Гончаренко сомневаться не приходится. В отсутствии финансирования клуб осуществляет точечные приобретения на проблемные позиции для усиления командной игры. Бистрович, теперь вот Магнуссон, а с продажей Головина появятся средства и на покупку других качественных и мастеровитых футболистов.
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fanchik
1529522300
Если Магнуссон , как игрок из чемпионшипа не подходит для АПЛ,то для уровня РФПЛ самый подходящий.Насколько хорош этот викинг, покажет только время,дай бог чтоб заиграл достойно.
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pegas1276
1529555346
сезон покажет, что зв фрукт этот викинг...)))
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