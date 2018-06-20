Гончаренко: «Магнуссон? После ухода Верблума ЦСКА нужен был викинг»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход в армейский клуб из «Бристоль Сити» исландского центрального защитника Хордура Магнуссона.

«Мы долго его смотрели – качественный защитник. В связи с уходом Вернблума нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли», – сказал Гончаренко.

В прошлом сезоне Магнуссон провел в Чемпионшипе 24 матча и сделал одну голевую передачу.