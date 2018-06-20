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    Гончаренко: «Магнуссон? После ухода Верблума ЦСКА нужен был викинг»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход в армейский клуб из «Бристоль Сити» исландского центрального защитника Хордура Магнуссона.

    «Мы долго его смотрели – качественный защитник. В связи с уходом Вернблума нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли», – сказал Гончаренко.

    В прошлом сезоне Магнуссон провел в Чемпионшипе 24 матча и сделал одну голевую передачу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.06.2018 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 21 июня 2018, 07:29

      сезон покажет, что зв фрукт этот викинг...)))

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 июня 2018, 22:18

      Если Магнуссон , как игрок из чемпионшипа не подходит для АПЛ,то для уровня РФПЛ самый подходящий.Насколько хорош этот викинг, покажет только время,дай бог чтоб заиграл достойно.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 21:01

      В футбольном игровом интеллекте Гончаренко сомневаться не приходится. В отсутствии финансирования клуб осуществляет точечные приобретения на проблемные позиции для усиления командной игры. Бистрович, теперь вот Магнуссон, а с продажей Головина появятся средства и на покупку других качественных и мастеровитых футболистов.

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