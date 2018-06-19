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    Абрамович выделил средства на поездку 30 больных детей на чемпионат мира в Россию

    Владелец «Челси» Роман Абрамович оказал помощь больным детям с серьезными ограничениями в посещении матчей чемпионата мира-2018, сообщает CNN.

    Российский бизнесмен пожертвовал шестизначную сумму израильскому благотворительному фонду Fulfilling Dreams, который занимается организацией походов больных детей на крупные спортивные мероприятия.

    Благодаря средствам Абрамовича и пожертвованиям из других стран фонд сумел организовать рейсы из Израиля в Россию, оплатить отели и продукты питания в течение недельного пребывания детей в стране.

    На ЧМ отправились 68 человек, 38 из которых – опекуны. Они побывают на трех поединках турнира. Дети уже посетили матч ГерманияМексика (0:1), а также понаблюдают вживую за играми ПольшаСенегал во вторник и ПортугалияМарокко в среду.

    Абрамович уже в третий раз оказывает помощь фонду в отправке больных детей на футбольный турнир. Ранее при его участии были организованы рейсов на чемпионат мира-2014 в Бразилию и на Евро-2016 во Францию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 13:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:31

      Не мешало бы помочь и нашим соотечественникам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 июня 2018, 17:31

      Из Израиля детей привезет??? А русским детишкам, вернее российским, копеек не нашлось ? Не верю я в твои добрые побуждения....Рома...Гавнюк ты...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:18

      Большое Уважение! За такой поступок! )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      vane4ek 19 июня 2018, 14:45

      Лучше бы российским детям помог!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > gol_kak_sokol 19 июня 2018, 15:26

      Добавлю и не устраивало на федеральных каналах отправку смс на короткие номера или слова. 100 р. для ребенка не жалко, но веры в то, что они дойдут до адресата в полном объеме нет. Чтобы в России и не украсть это надо быть идиотом!? Казну разворовывают, а тут какие-то общественные фонды, за которые никто и никогда не спросит и не ответит.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 июня 2018, 14:42

      эта показуха ради паспорта сделана!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > gol_kak_sokol 19 июня 2018, 17:05

      смотрите какой я хороший,классно что я теперь с вами(не,не оно да?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gol_kak_sokol 19 июня 2018, 18:39

      Абрамович вообще то русский.У евреев национальность по матери,а у него мать русская.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gol_kak_sokol 19 июня 2018, 20:23

      ))))
      Будет написано- русский еврей

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 июня 2018, 14:39

      в России кому нибудь лучше бы помог. все таки все бабло из России

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июня 2018, 14:34

      Человек,творящий добро от души,никогда это не афиширует...

      4
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 19 июня 2018, 14:16

      Чукотским детям лучше бы помог, за их счет у тебя все есть...

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 19 июня 2018, 14:16

      Бабки отмыл в России а возит евреев. Гнать эту нечесть надо.

      4
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > ivan-soccer-fan 19 июня 2018, 19:27

      Так оно и есть !!!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 июня 2018, 14:07

      а российским детям -НЕ ВЫДЕЛИЛ ! кто он этот Абрамович ?....

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > САДЫЧОК 19 июня 2018, 14:09

      А Вы не в курсе? Гражданин Израиля, с недавних времён..

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > zatonn 19 июня 2018, 14:13

      денежки то НАРОДНЫЕ российские !

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