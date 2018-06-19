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  • Абрамович выделил средства на поездку 30 больных детей на чемпионат мира в Россию

Абрамович выделил средства на поездку 30 больных детей на чемпионат мира в Россию

19 июня 2018, 13:54
23

Владелец «Челси» Роман Абрамович оказал помощь больным детям с серьезными ограничениями в посещении матчей чемпионата мира-2018, сообщает CNN.

Российский бизнесмен пожертвовал шестизначную сумму израильскому благотворительному фонду Fulfilling Dreams, который занимается организацией походов больных детей на крупные спортивные мероприятия.

Благодаря средствам Абрамовича и пожертвованиям из других стран фонд сумел организовать рейсы из Израиля в Россию, оплатить отели и продукты питания в течение недельного пребывания детей в стране.

На ЧМ отправились 68 человек, 38 из которых – опекуны. Они побывают на трех поединках турнира. Дети уже посетили матч ГерманияМексика (0:1), а также понаблюдают вживую за играми ПольшаСенегал во вторник и ПортугалияМарокко в среду.

Абрамович уже в третий раз оказывает помощь фонду в отправке больных детей на футбольный турнир. Ранее при его участии были организованы рейсов на чемпионат мира-2014 в Бразилию и на Евро-2016 во Францию.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Челси Абрамович Роман
Комментарии (23)
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krg-kz
1529406246
30? а почему не 300 или 3000. Бабки же имеются или они для игроков Челси предназначены?
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САДЫЧОК
1529406459
а российским детям -НЕ ВЫДЕЛИЛ ! кто он этот Абрамович ?....
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РМЗ
1529406994
Бабки отмыл в России а возит евреев. Гнать эту нечесть надо.
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Алеха32
1529406996
Чукотским детям лучше бы помог, за их счет у тебя все есть...
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KOLBIS
1529408051
Человек,творящий добро от души,никогда это не афиширует...
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3a zenit
1529408543
эта показуха ради паспорта сделана!
Ответить
vane4ek
1529408720
Лучше бы российским детям помог!
Ответить
Тибер
1529410707
Большое Уважение! За такой поступок! )
Ответить
Чикомас
1529418714
Из Израиля детей привезет??? А русским детишкам, вернее российским, копеек не нашлось ? Не верю я в твои добрые побуждения....Рома...Гавнюк ты...
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zigbert
1529483519
Не мешало бы помочь и нашим соотечественникам.
Ответить
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