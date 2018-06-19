Абрамович выделил средства на поездку 30 больных детей на чемпионат мира в Россию

Владелец «Челси» Роман Абрамович оказал помощь больным детям с серьезными ограничениями в посещении матчей чемпионата мира-2018, сообщает CNN.

Российский бизнесмен пожертвовал шестизначную сумму израильскому благотворительному фонду Fulfilling Dreams, который занимается организацией походов больных детей на крупные спортивные мероприятия.

Благодаря средствам Абрамовича и пожертвованиям из других стран фонд сумел организовать рейсы из Израиля в Россию, оплатить отели и продукты питания в течение недельного пребывания детей в стране.

На ЧМ отправились 68 человек, 38 из которых – опекуны. Они побывают на трех поединках турнира. Дети уже посетили матч Германия – Мексика (0:1), а также понаблюдают вживую за играми Польша – Сенегал во вторник и Португалия – Марокко в среду.

Абрамович уже в третий раз оказывает помощь фонду в отправке больных детей на футбольный турнир. Ранее при его участии были организованы рейсов на чемпионат мира-2014 в Бразилию и на Евро-2016 во Францию.