Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петербургская художница нарисовала портрет Салаха грудью

    Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская представила портрет нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

    По словам самой Романовской, картину она рисовала грудью.

    «Я слежу за футболом и отмечаю в своих необычных картинах только самых выдающихся футболистов. Игра Салаха впечатляет и вдохновляет. У знаменитого спортсмена я отмечаю свой стиль игры и феноменальные способности», – написала художница на своей странице в «Вконтакте».

    Среди работ грудью Романовской есть портреты таких известных людей, как Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Леонардо Ди Каприо.

    Сборная Египта – соперник России на групповом этапе чемпионата мира. Команды проведут очный матч во вторник, 19 июня, в рамках второго тура.

    Источник: «ВКонтакте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:48

      Фантазии нет предела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июня 2018, 19:58

      кисточка на груди растёт..
      на левой..
      левогрудая живописиха..
      всё.дальше не продолжаю..)
      Следят.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 18 июня 2018, 18:10

      есть видео?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:55

      Салах просто обязан купить эту картину )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 18 июня 2018, 17:43

      А потом наверное перестала с этим портретом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 17:25

      Ну, портрет Салаха, еще куда ни шло. А вот портрет президента надо было бы другим местом рисовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 июня 2018, 16:50

      А есть видео доказательства??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 18 июня 2018, 16:39

      а я когда хожу по маленькому, рисую все наше правительство которое придумало пенсионную реформу

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Кирпичный 18 июня 2018, 17:29

      А правительство здесь при чем? Денег нет и не будет. Пенсионный фонд давно приказал жить, все "потратили" на другие, не совсем идентифицированные нужды.Правительство - это всего лишь исполнители воли великого и ужасного.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 18 июня 2018, 16:24

      Полюбас все зашли на процесс посмотреть)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > I_R_O_N_M_A_N 18 июня 2018, 16:51

      А почему нет?))) Мы же не гейропа)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2018, 16:04

      вот видео. https://vk.com/irenromanovskaya?z=video48083078_456239132%2F3071605e1cae110e49%2Fpl_wall_48083078

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Garrincha58 18 июня 2018, 20:03

      Спасибо,Брат!))
      Тебя накажут,ну хоть стошнило.!!))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11