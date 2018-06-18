Петербургская художница нарисовала портрет Салаха грудью

Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская представила портрет нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

По словам самой Романовской, картину она рисовала грудью.

«Я слежу за футболом и отмечаю в своих необычных картинах только самых выдающихся футболистов. Игра Салаха впечатляет и вдохновляет. У знаменитого спортсмена я отмечаю свой стиль игры и феноменальные способности», – написала художница на своей странице в «Вконтакте».

Среди работ грудью Романовской есть портреты таких известных людей, как Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Леонардо Ди Каприо.

Сборная Египта – соперник России на групповом этапе чемпионата мира. Команды проведут очный матч во вторник, 19 июня, в рамках второго тура.