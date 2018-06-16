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    Хамес вернулся к тренировкам и сможет сыграть с Японией

    Сборная Колумбии провела тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира.

    В состав команды вернулся полузащитник Хамес Родригес. Согласно Caracol Radio, 26-летний футболист сможет сыграть против команды Японии в матче 1-го тура группы H. Встреча состоится 19 июня.

    Ранее сообщалось, что хавбек из-за незначительной травмы пропустит начало турнира.

    Напомним, в прошлом сезоне игрок «Реала» выступал за «Баварию» на правах аренды. На его счету восемь голов и 14 результативных передач в 39 играх всех турниров.

    Другие участники группы H – сборные Сенегала и Польши.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 06:46
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