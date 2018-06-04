Альба: «Надеюсь, на ЧМ-2018 Испания сможет всех удивить»

Защитник сборной Испании Жорди Альба рассчитывает, что на предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля, его команда сможет всех удивить.

«Для игроков сборной Испании не бывает товарищеских матчей. Каждая игра важна, ведь в них мы работаем над коллективным взаимодействием и индивидуальными действиями.

Мы все видим, что наш тренерский штаб проделывает отличную работу. Стиль сборной дает свободу действий фланговым игрокам.

Надеюсь, на чемпионате мира-2018 мы сможем всех удивить», – заявил Альба.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Португалией, Марокко и Ираном.