Масалитин: «Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин согласен с решением главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включить Романа Нойштедтера и Константина Рауша в состав на чемпионат мира-2018.

«Рауш и Нойштедтер ничем не могут помочь этой сборной. В особенности Роман. Достаточно посмотреть матчи, в которых он принимал участие. Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот.

Мнение Мартина Шкртела? Он имеет право говорить, что хочет.

Но на сегодняшний день, при всем уважении к Роману, он не дотягивает до уровня сборной России. Он провалил чемпионат Европы-2016, не впечатлил на сборах. Да и Рауш тоже не усилил нашу команду.

Если бы эти двое футболистов были выше классом игроков РФПЛ, то им бы не пришлось получать российское гражданство и стали бы выступать за другие сборные», – считает Масалитин.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?