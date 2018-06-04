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    Масалитин: «Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин согласен с решением главного тренера сборной России Станислава Черчесова не включить Романа Нойштедтера и Константина Рауша в состав на чемпионат мира-2018.

    «Рауш и Нойштедтер ничем не могут помочь этой сборной. В особенности Роман. Достаточно посмотреть матчи, в которых он принимал участие. Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот.

    Мнение Мартина Шкртела? Он имеет право говорить, что хочет.

    Но на сегодняшний день, при всем уважении к Роману, он не дотягивает до уровня сборной России. Он провалил чемпионат Европы-2016, не впечатлил на сборах. Да и Рауш тоже не усилил нашу команду.

    Если бы эти двое футболистов были выше классом игроков РФПЛ, то им бы не пришлось получать российское гражданство и стали бы выступать за другие сборные», – считает Масалитин.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Газета.ру

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    04.06.2018 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      Claudio Kanidja 4 июня 2018, 13:01

      Я просто офигеваю от наших "экспертов"! Ну посмотрите вы матчи Фенера. На секундочку, не последнего клуба в Европе. Он там очень неплох, основной, при том что уровень выступлений выше, чем у условных Граната и Семёнова. В сборной не блеснул, ну так наигрывать надо было Черчесову, а не каждый раз истерично состав тусовать. А эти блин посмотрели пару матчей на первом и всё - можно покрасоваться умом эксперта.

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 4 июня 2018, 10:45

      Кинул "Салам" Саламычу?) Хоть бы посмотрел как Нойштедтер сейчас играет

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