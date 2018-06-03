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    Самедов: «Австрия – несерьезный соперник? Для меня это отличная европейская команда»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов оценил силу команды Австрии. Ранее россияне проиграли австрийцам в товарищеском матче (0:1).

    «Два года назад я в группе играл с австрийцами. Они заняли первое место. Может быть, для вас это несерьeзный соперник, а для меня это отличная европейская команда», – сказал Самедов.

    5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2018 14:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:43

      По составу в сборной Австрии игроки квалифицированные.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 22:49

      ага двукратные чемпионы мира и олимпийских игр йопта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 17:16

      Как эти "умники" ещё свой ресторанный бизнес ведут, если играя 20 лет в футболе ни петь ни читать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 июня 2018, 16:27

      Былы бы отличная - играла бы на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Бухбух 3 июня 2018, 17:52

      Ну или хозяйкой

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 3 июня 2018, 15:37

      Несерьёзным соперником оказалась сборная России, из-за такого настроя игрока Самедова в том числе. Австрия обыграла и сборную Германии.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 июня 2018, 15:28

      Австрия нормальная команда. Но мы же не на них смотрели, а на вас... и вы конкретно играли как Гно.

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