Самедов: «Австрия – несерьезный соперник? Для меня это отличная европейская команда»

Полузащитник сборной России Александр Самедов оценил силу команды Австрии. Ранее россияне проиграли австрийцам в товарищеском матче (0:1).

«Два года назад я в группе играл с австрийцами. Они заняли первое место. Может быть, для вас это несерьeзный соперник, а для меня это отличная европейская команда», – сказал Самедов.

5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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