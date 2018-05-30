Товарищеский матч. Россия всухую проиграла не участвующей в ЧМ-2018 Австрии

Сборная России провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Наша команда уступила австрийцам с минимальным счетом. Единственный гол забил Алессандро Шепф.

Заключительный поединок перед домашним мировым чемпионатом россияне проведут 5 июня. Соперник – турки.

Товарищеский матч

Австрия – Россия – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Шепф, 28.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович (Алар, 83), Шауб (Бургшталлер, 46), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Предль, Цуль (Ильсанкер, 80), Кайнц (Шлагер, 72), Шепф (Алаба, 58), Лайнер.

Россия: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Жирков (Черышев, 64), Фернандес (Смольников, 68), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал. Миранчук, 76), Смолов (Дзюба, 72).

Предупреждения: нет – Смолов, 32; Гранат, 42.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия