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  • Товарищеский матч. Россия всухую проиграла не участвующей в ЧМ-2018 Австрии

Товарищеский матч. Россия всухую проиграла не участвующей в ЧМ-2018 Австрии

30 мая 2018, 23:34
158

Сборная России провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Наша команда уступила австрийцам с минимальным счетом. Единственный гол забил Алессандро Шепф.

Заключительный поединок перед домашним мировым чемпионатом россияне проведут 5 июня. Соперник – турки.

Товарищеский матч

Австрия – Россия – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Шепф, 28.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович (Алар, 83), Шауб (Бургшталлер, 46), Баумгартлингер (Гриллич, 46), Предль, Цуль (Ильсанкер, 80), Кайнц (Шлагер, 72), Шепф (Алаба, 58), Лайнер.

Россия: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Жирков (Черышев, 64), Фернандес (Смольников, 68), Самедов (Ан. Миранчук, 63), Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал. Миранчук, 76), Смолов (Дзюба, 72).

Предупреждения: нет – Смолов, 32; Гранат, 42.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Австрия Россия
Комментарии (158)
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VVM1964
1527712630
Да , жаль потраченного времени на это " зрелище " .
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бурминка
1527712683
Разницы в игре прошлого и нынешнего года не увидел. Что в сборной делает Черчесов ?
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RamonCSKA
1527712815
Черчесов днище, впринципе неплохой подбор,несильный соперник и снова провал Опорника нет!!!!Зобнин даже близко не справляется, дзагоев тоже на опорника не очень,а Денисов наверное ржет над ними Смолов бесполезен, лучше Дзюбу Игнашевич такое ощущение что единственный центральный защитник, альтернативы ему нет, Черчесову надо вызванивать Васю Березуцкого, потому что это трындец с Гранатом Головин Ал Миранчук еще что-то пытались Акинфеев свою работу сделал Остальные хз чем занимались, но сыгранности 0
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3a zenit
1527713033
я не виню игроков,просто у нас тренер кусок усатого говна!На кой хер оно усатое там сидит и до сих пор не понимает кого ставить в стартовый?Оно усатое вообще понимает хоть чутка в футболе,нахера оно усатое там нужно?Я б л я просто в а х уе,ничего не поменялось,а усатый бабло за это получает.
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AZ
1527713144
Просто конченая, команда у нас... 0 ударов в створ... Играем на ЧМ... Да с такой игрой лучше бы Италия или Голландия попала вместо нас на мунбиаль... Лысый тренер ещё ходит как петух всю игру гордый и лыбится... Это худшая сборная которую я видел у нас... Просто нули... Просто позор.... У меня нет слов....
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Мары
1527713325
Черчес довёл команду до полного абсурда. Австрия не попавшая даже на чемпионат, смотрится в игре с нами как фаворит и в итоге естественно выигрывает.Черчесов реально "кудесник".
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oyabun
1527713835
Вот мне простому болельщику стыдно за такую сборную. А Черчесову, игрокам? К сожалению, нет, скорее всего. База сборной в Альпийских лугах. Шикарнейший курорт. Сразу понятно, что не тренировками они там занимались. Полная безнадега.
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Shogun
1527713920
Это полный 3,14здец и ждем Россия 0-4 Аравия, Россия 0-6 Египет и Россия 0-10 Уругвай ЭТО САМЫЙ ТУПОЙ ТРЕНЕР В ИСТОРИИ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
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Айзен 87
1527717308
рашке не суждено первой получить "достижение"-хозяева ЧМ не вышли из группы. Оно пренадлежит сборной ЮАР... Так что рашка будет лишь второй такой сборной...
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Spartanez 300
1527725498
Нас ждет величайший позор на чемпионате мира по футболу , такой отстойной команды в нашей стране не было за всю ее историю а так же такого бездарного и тупого тренера . Лично я желаю что бы эта команда проиграла всем на этом чемпионате , может тогда что нибудь изменится в российском футболе . Так же считаю что вся вина лежит на руководстве РФС и всех тех кто способствовал назначению этого "тренера" . За все время подготовки к чемпионату мира можно было бы создать совершенно новую команду маниторя весь российский футбол в целом но никто палец о палец не ударил , потому что всем похер в том числе руководству страны , никогда не поверю что в России нет талантливых игроков . Просто бесит эта ситуация .
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