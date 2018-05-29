Головин находится в сфере интересов «Монако». Трансфер может состояться до ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Александр Головин привлек внимание «Монако». 21-летний футболист может перебраться во французский клуб до начала чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что возможность приобретения Головина рассматривают «Арсенал», «Челси», дортмундская «Боруссия», «Наполи», «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

В сезоне-2017/18 Головин провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью голами и шестью результативными передачами. Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до 2021 года.