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  • Головин находится в сфере интересов «Монако». Трансфер может состояться до ЧМ-2018

Головин находится в сфере интересов «Монако». Трансфер может состояться до ЧМ-2018

29 мая 2018, 14:41
27

Полузащитник ЦСКА Александр Головин привлек внимание «Монако». 21-летний футболист может перебраться во французский клуб до начала чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что возможность приобретения Головина рассматривают «Арсенал», «Челси», дортмундская «Боруссия», «Наполи», «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

В сезоне-2017/18 Головин провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью голами и шестью результативными передачами. Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до 2021 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (27)
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Ilya Lapsin
1527594272
Очень хороший игрок.Удачи ему.
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BRO_football
1527596528
А почему бы и нет? Тем более что владелец и президент Монако Дмитрий Рыболовлев - наш, русский человек! С Головиным он наверняка найдёт общий язык.
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bset
1527597819
Если действительно Монако заинтересован, тут надо все хорошо взвесить. С одной стороны, чемпионат сильнее нашего. С другой стороны, все-таки это не Англия, не Испания, не Германия и даже не Италия. Да, у крупных клубов заоблачные бюджеты. Но внутри чемпионата конкуренции никакой. Поэтому французы особо ничего не показывают в еврокубках. В общем, любое решение будет не из легких. Поехать в топовый чемпионат, в команду из зоны еврокубков - есть шанс осесть на скамейке. Поехать в топ-чемпионат в среднюю команду - зачем было уезжать из ЦСКА, который в ЛЧ. Поехать в средний чемпионат - зачем надо было покидать Россию и ЦСКА, где опять же ЛЧ. В любом случае это риск. И только по факту можно будет увидеть, на пользу это пойдет или нет. Удачи, Александр. Стань российской легендой!
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Жёлто-синий
1527598744
Думаю в Барселону надо переходить
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Мары
1527601371
До чемпионата мира ни чего не произойдёт. Слишком мало времени осталось и есть у меня чуйка. Ценник на Головина после чемпионата ещё вырастет.
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volfrik
1527606230
хороший вариант!
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OfaZavr
1527609015
в Монако мне кажется само то ему будет, они делают ставку на молодых и на их развитие, нет бездумной скупки звезд ради высоких целей, а в других командах он может не выдержать конкуренции и осесть на лавке.
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CSKA471
1527611949
Лучший вариант, я за, позже можно и в Англию!
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Dominator777
1527614188
Для Головина клуб Монако - оптимальный вариант: там не сажают молодежь на лавку, дают возможность повысить мастерство футболисту, раскрыться и не обрезают перспективу перехода игрока в топ-клуб.
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zigbert
1527614514
Для Головина неплохой вариант, закрепиться в основе Монако будет проще.
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