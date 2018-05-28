Черчесов: «Габулов? Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они чемпионы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов голкипера Владимира Габулова в команду.

– Нет у вратаря чувства одиночества по жизни: в воротах вы один, в гостинице вратари отдельно живут?

– Такого нет. Вратари – это команда в команде. Поэтому мы и подбираем соответствующих игроков, чтобы они в этой группе чувствовали себя комфортно. Многие не понимают – почему этот, почему тот.

– Почему Габулов?

– Во-первых, он вратарь хороший. Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они – чемпионы. У него были кое-какие нюансы. Но в Бельгию летал Гинтарас Стауче, потом я специально полетел. В итоге мы пришли к одному и тому же выводу.

Габулов стал чемпионом Бельгии с «Брюгге»