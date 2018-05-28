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  • Черчесов: «Габулов? Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они чемпионы»

Черчесов: «Габулов? Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они чемпионы»

28 мая 2018, 21:25
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов голкипера Владимира Габулова в команду.

– Нет у вратаря чувства одиночества по жизни: в воротах вы один, в гостинице вратари отдельно живут?

– Такого нет. Вратари – это команда в команде. Поэтому мы и подбираем соответствующих игроков, чтобы они в этой группе чувствовали себя комфортно. Многие не понимают – почему этот, почему тот.

– Почему Габулов?

– Во-первых, он вратарь хороший. Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они – чемпионы. У него были кое-какие нюансы. Но в Бельгию летал Гинтарас Стауче, потом я специально полетел. В итоге мы пришли к одному и тому же выводу.

Габулов стал чемпионом Бельгии с «Брюгге»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Брюгге Россия Габулов Владимир Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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absent32
1527532468
ты слепой? ты видал сколько ему накидали? играй он там с начала сезона, хрен бы брюгге стал чемпионами. ты маразматик усатый!!! и стауче твой идиот!!!
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yorgenbarenz
1527534440
Мотают народные денежки,без зазрения совести.Летают по очереди к второстепенному для сборной голкиперу.
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smv73
1527542308
Черчесов, Дзагоев, Габулов, Джанаев, Камболов, все осетины, вот по какому принципу формируется сборная. Рукалицо.
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Superviser77
1527544884
Да уж не благодаря Габулову Брюгге стал чемпионом... Из-за него могли вообще пролететь мимо чемпионства..
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омск55
1527554969
Какой Габулов зачем он нужен
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zigbert
1527576737
Вряд ли Габулов выйдет даже на замену.
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